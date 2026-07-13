Световен шампион каза ключовата роля на Тухел за Англия

Световният шампион с Германия Щефан Ройтер заяви, че селекционерът на Англия Томас Тухел му напомня за треньора на Германия Франц Бекенбауер, който изведе маншафта до триумфа през 1990 г.

Тухел критикува остро играчите си след успеха срещу Норвегия след продължения на световното. Именно това действие напомни на Ройтер за Бекенбауер.

„Това, което намирам за хубаво, е, че англичаните не празнуват достигането до полуфиналите. Томас Тухел назовава директно с проблемите в момента“, заяви бившият защитник, цитиран от "Телеграф".

Той си спомни как Бекенбауер е направил същото през 1990 г., когато след победата с 1:0 на четвъртфинала срещу Чехословакия, той рита кофа с лед през съблекалнята, защото представянето на отбора е било толкова слабо.

След успеха на Англия Тухел заяви, че тимът му е допуснал много грешки и е имал късмет.

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