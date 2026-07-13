Да пратим Меси да си легне!

Бившото крило на Англия Джо Коул е убеден, че Трите лъва ще „поставят Меси на мястото му“ по време на полуфиналния сблъсък на Световното първенство по футбол през 2026 г. на стадиона в Атланта, тъй като отборът на Томас Тухел ще се изправи срещу Аржентина за първи път от 21 години насам.

Срещата в сряда от 22,00 ч. българско време ще бъде поредният епизод от съперничеството между Англия и Аржентина на Световното първенство, като двете държави са се срещали пет пъти на световната сцена – през 1962, 1966, 1986, 1998 и 2002 г., като Англия излезе победителка в последната им среща в Япония благодарение на дузпата на Дейвид Бекъм.

Аржентина е действащият световен шампион, след като триумфира в Катар преди четири години – това беше третата ѝ титла от Световното първенство и първата след 36 години. Коул обаче смята, че южноамериканският отбор ще бъде спрян от атакуващата мощ на Англия.

„Ще трябва да неутрализираме Лионел Меси. Ще го неутрализираме“, заяви Коул в подкаста „The Rest is Football“. „Ще трябва да пратим Лионел Меси да спи“, заяви Коул в подкаста. „Ще го сложим на място“.

Когато колегата му коментатор Мика Ричардс го предупреди да не прави такова изявление, Коул отказа да отстъпи. „Ще го направим, 100 процента“, добави той. „Казвам го още сега – Англия ще стигне до финала на Световното първенство, имаме прекалено голяма скорост за Аржентина и ще ги победим, усещам го в костите си!“

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