Огромен интерес тази нощ. Англия срещу Холанд

Тази вечер в 00:00 часа българско време (събота срещу неделя) Англия се изправя срещу Норвегия в третия четвъртфинал от Световното първенство. Двубоят ще се играе на стадион "Хард Рок" в Маями,

На пръв поглед англичаните изглеждат фаворити. Те разполагат с по-дълбок състав и по-качествени футболисти, начело с головата машина Хари Кейн. Големият проблем обаче е дали на отбора са му останали сили да се пребори с Ерлинг Халанд, който с невероятна лекота бележи решаващи голове.

Томас Тухел трябваше да се справя с кадрови проблеми. Последните информации обаче сочат, че единственият отсъстващ ще бъде Джордан Хендерсън.

Англия бе сред най-натоварените отбори на първенството от логистична гледна точка. За да стигнат до тук, англичаните изиграха два много тежки мача - с ДР Конго и домакина Мексико. В тях британците показаха изключителен характер.

Норвегия също впечатли на осминафиналите, елиминирайки Бразилия след победа с 2:1. Скандинавците заслужават похвали, но и известна доза късмет беше на тяхна страна. Ако бразилците бяха реализирали дузпата си в началото на срещата и последвалото чисто голово положение, развоят можеше да бъде съвсем различен.

Норвегия достигна до четвъртфиналите при далеч по-спокойни обстоятелства и без да сменя държавите-домакини, което може да ѝ даде физическо предимство.

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