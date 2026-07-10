Салах проговори за футболното клане срещу Египет

Капитанът на националния отбор на Египет Мохамед Салах отправи емоционално послание към феновете след отпадането на тима от Световното първенство. Въпреки че футболистите бяха посрещнати като герои при завръщането си в Кайро, звездата призна, че болезнената загуба от Аржентина все още тежи на отбора.

„Знам, че всички сте разочаровани, но ви обещавам, че ще направя всичко възможно египетският футбол да продължи да се развива и да бъде конкурентен на най-високо международно ниво. Самото класиране за Световно първенство вече не е достатъчно. Този отбор заслужава вашата подкрепа и доверие“, написа Салах в профила си в социалната мрежа X.

Футболистът, който се очаква скоро да обяви следващия клуб в кариерата си след раздялата с Ливърпул, пристигна заедно с националния тим на летището в Ел-Аламейн, където отборът беше приветстван от стотици привърженици.

Египет остана с горчив вкус след драматичното поражение с 2:3 от световния шампион Аржентина на осминафиналите. Африканците имаха аванс от два гола до 79-ата минута, но допуснаха пълен обрат в заключителните минути на срещата.

След двубоя египетската делегация отправи сериозни критики към френския съдия Франсоа Летаксие, обвинявайки го, че с няколко спорни решения е повлиял на крайния резултат. От ФИФА обаче категорично защитиха арбитъра. Ръководителят на съдийската комисия Пиерлуиджи Колина определи обвиненията като неоснователни и подчерта, че няма причина да бъде поставяна под съмнение работата и интегритетът на съдиите на Мондиала.

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