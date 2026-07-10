Мондиал 2026: Белгия излиза срещу стена, Испания още не е допуснала гол

Испания и Белгия излизат тази вечер от 22:00 часа в Лос Анджелис във втория четвъртфинал на Мондиал 2026, а залогът е огромен - победителят ще срещне Франция на полуфинал във вторник в Далас. В тази половина на схемата останаха само европейски отбори, а пътят към финала вече минава през тежка битка между шампиона на Европа и непредвидимите „червени дяволи“.

Килиан Мбапе дипломатично заяви, че за Франция „няма значение“ кой ще дойде, защото Испания и Белгия са „еднакво силни“. Но ако има отбор, който може да отнеме на французите най-скъпото им оръжие - топката, това е именно Испания.

Ройтерс съобщава, че селекционерът Луис де ла Фуенте определя Белгия като най-тежкия съперник на Испания досега в турнира, а Франция вече чака победителя след успеха си над Мароко.

Франция гледа, Испания помни

Преди две години Испания спря Франция на полуфинала на Евро 2024 и го направи по начин, който боли дълго - с игра, в която топката сякаш не искаше да напуска испанските крака. Затова евентуален нов сблъсък между „петлите“ и „Ла Роха“ носи заряд далеч отвъд обикновен полуфинал.

Според Хорхе Валдано, футболният гуру от Аржентина, който от десетилетия живее в Испания и бе звезда и спортен директор на Реал Мадрид, европейските шампиони са единственият отбор на турнира, способен да застраши френската доминация. Причината е проста и страшна - Испания може да скрие топката и да превърне всяка минута без нея в наказание за съперника.

Но преди мечтания полуфинал има един много опасен детайл. Испания първо трябва да елиминира Белгия. А на този Мондиал „червените дяволи“ може да изглеждат тихи, колебливи и недооценени - точно преди да избухнат.

Испанската крепост още не е паднала

Испания спечели групата си с две победи и едно равенство, след което отстрани Австрия и Португалия. Най-впечатляващото не е само, че тимът върви напред, а как го прави - без допуснат гол в пет мача.

Серията вече е с 609 минути без инкасирано попадение на световни първенства, започнала още от Катар 2022. Това е статистика, която тежи като стена. За да елиминираш Испания, първо трябва да направиш нещо, което в последно време никой не успява - да й вкараш гол.

Де ла Фуенте настоява, че силата на отбора е в колектива, а не само в отделни звезди. Ройтерс посочва, че в центъра на испанската игра са балансът между защита и атака, младият Ламин Ямал и Микел Оярсабал, който вече има четири гола в турнира.

Белгия не блести постоянно, но хапе жестоко

Белгия стигна до четвъртфинала някак „под радара“. В групата победи само Нова Зеландия, а срещу Иран и Египет не успя да вземе повече от равенства. После обаче дойде онзи див обрат срещу Сенегал - от 0:2 до 3:2 с късни голове, който върна вярата в отбора.

След това Белгия разби САЩ с 4:1 и внезапно показа лице, което никой не бива да подценява. В рамките на няколко дни „червените дяволи“ могат да изглеждат бледи, а после да станат неудържими за половин час. Това е тяхната опасност - не знаеш кой вариант ще излезе срещу теб.

Селекционерът Руди Гарсия заяви преди мача, че Белгия черпи сила от подкрепата на „милиони и милиони“ нови фенове след успеха срещу САЩ. Той призна силата на Испания, но подчерта, че отборът му има качество, характер и вяра, а Ромелу Лукаку може да се превърне от жокер в титулярна заплаха.

Пуебла още боли

Историята между Испания и Белгия носи един стар белег. Преди 40 години, пак в Северна Америка, двата отбора се срещнаха на четвъртфинал на Мондиал 1986 в Мексико. Испания създаде положения, натискаше, вярваше, че е по-добрият отбор - но Белгия водеше с гол на Ян Кулеманс до последните минути.

Сеньор изравни пет минути преди края и прати мача към дузпи. Там младият нападател на Спортинг Хихон Елой пропусна, а напред отидоха белгийците. Така се роди кошмарът от Пуебла - една от онези травми, които футболът не лекува бързо.

Испанският отбор от 1986 г. бе смятан за способен да стигне много далеч, дори до финал. Вместо това остана на четвъртфинал, а в следващите пет световни първенства Испания така и не мина по-напред. В страната го наричаха „прокобата на четвъртфиналите“, а корените винаги водеха към онази нощ в Пуебла.

Лос Анджелис като сцена за изкупление

Днес, на около 2500 километра от мексиканския град, Испания получава рядък шанс да затвори старата рана. Оттогава „Ла Роха“ стана три пъти европейски шампион и веднъж световен шампион, но никога не срещна Белгия в елиминации на голям турнир.

Статистиката след онази вечер е категорично испанска - седем победи и едно равенство срещу този съперник. Но четвъртфинал на световно първенство не се печели с история от справочника. Той се печели с нерви, хладнокръвие и точност в момента, в който краката започнат да тежат.

Днес няма да решават Мичел, Бутрагеньо, Шифо и Кулеманс. Днес сцената е за Педри, Ямал, Де Кетеларе, Тилеманс и всички онези, които трябва да превърнат историята или в повторение, или в изкупление.

Мач, който може да отвори пътя към титлата

Този четвъртфинал е много повече от билет за полуфинал. За Испания е проверка дали безупречната защита и магията с топката могат да издържат срещу отбор, който не винаги играе красиво, но знае как да оцелява. За Белгия е шанс да изтръгне турнира от сянката и да се върне в разговора за най-големите.

Франция чака в Далас, но тази вечер никой няма право да мисли за нея твърде рано. Испания трябва първо да вкара в клетка един стар кошмар. Белгия трябва първо да пробие стена, която не е падала вече 609 минути на Мондиали. А когато такъв мач започне, миналото никога не стои в музея - то сяда на първия ред и чака нова драма.

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