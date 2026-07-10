Франция пак е на полуфинал! Мбапе превърна драмата в присъда

Франция ще играе за трети пореден път на полуфинал на световно първенство, след като победи Мароко с 2:0 в първия четвъртфинал на Мондиал 2026 в Бостън. Килиан Мбапе преживя тежък момент през първото полувреме, когато Ясин Буну спаси дузпата му, но капитанът на „петлите“ отговори с гол след почивката. Усман Дембеле добави второто попадение само шест минути по-късно и уби интригата. В полуфинала Франция ще срещне победителя от двубоя между Испания и Белгия.

Пропусната дузпа и нерви

Франция влезе в мача като отбор, който знае точно какво иска. Още в третата минута Мбапе стреля от границата на наказателното поле, но Буну изби в корнер, а след него Дайо Упамекано засече с глава право в тялото на мароканския вратар.

Мароко оцеля в първия натиск и подреди защитата си дисциплинирано. Африканският тим се прибра компактно, остави топката повече във френски крака и чакаше своя момент, но почти не успяваше да излезе напред.

Голямата сцена дойде в 23-ата минута. Дезире Дуе отне топката от Ашраф Хакими, Франция излетя на контраатака, а Мбапе нахлу в наказателното поле и бе препънат от Нусаир Мазрауи. Аржентинският съдия Факундо Тейо посочи бялата точка, но видеоповторенията задържаха изпълнението повече от три минути.

Буну спечели първата битка

Забавянето явно извади Мбапе от ритъм. Ударът му по земя бе слаб, Буну прочете посоката и улови топката без особено затруднение. Това бе моментът, в който Мароко повярва, че може да задържи Франция далеч от гола.

„Петлите“ обаче не изпаднаха в паника. Дуе също се озова пред шанс, но Буну отново се оказа последната преграда. В добавеното време Люка Дин разтресе напречната греда с далечен удар, а Мароко стигна до първия си изстрел чак в петата минута на продължението - далечен пряк свободен удар на Хакими, който не притесни Майк Менян.

Снимка: ФИФА

Капанът на Дешан щракна

След почивката Мароко опита да излезе по-смело. Първите минути изглеждаха като промяна в мача, но всъщност отвориха точно пространствата, които Франция чакаше.

Дидие Дешан позволи на съперника да вдигне линиите, а после пусна най-силното си оръжие - скоростта на контрата. Час след началото Мбапе получи топката близо до наказателното поле, завъртя се без защитник на гърба си и прати диагонален удар в далечния ъгъл за 1:0.

Голът бе и лична реабилитация за капитана. Според Ройтерс това е неговото 20-о попадение на световни първенства, а на 27 години той стана най-младият футболист с 20 мача на Мондиал.

Шест минути, които сринаха Мароко

Мароко още не бе преглътнало първия удар, когато получи втория. Нова френска контраатака разкъса защитата, Мбапе се включи без топка и отвлече вниманието на бранителите, а Усман Дембеле получи пространство пред дъгата.

Ударът му бе точен, нисък и безмилостен - 2:0. Буну пак докосна топката, но този път нямаше как да спаси Мароко. За Дембеле това бе пети гол в турнира, а Франция вече изглеждаше като отбор, който не просто печели, а управлява съдбата на мача.

След второто попадение темпото падна. Французите спестиха сили, държаха мача под контрол и не показаха излишна жажда за разгром. Мароко опита далечни удари, но така и не намери реален път към Менян.

Снимка: ФИФА

Франция отново е в елита

Дешан получи почти всичко, което искаше - победа, суха мрежа и ограничен разход на енергия. Франция вече няма допуснат гол в елиминациите на турнира и за трети пореден Мондиал стига до полуфиналите.

„Три полуфинала поред - това е добре. Изглежда логично и естествено, но все пак трябва да си свършиш работата“, каза Дешан след мача. „Ние сме точно там, където искахме да бъдем.“

Единствената тревога за френския щаб дойде в 77-ата минута, когато Мбапе бе заменен и седна на пейката с лед на десния глезен. След края обаче той празнуваше със съотборниците си и не изглеждаше сериозно притеснен.

Мароко си тръгва с болка и достойнство

За Мароко това бе болезнен край на нова силна световна кампания. Тимът мечтаеше за втори пореден полуфинал, но този път не намери нито острота, нито достатъчно свежест срещу френската машина.

„Много сме разочаровани, искахме да продължим. Трябва да признаем, че Франция е голям отбор с отлични играчи“, каза селекционерът Мохамед Уахби. „Липсваха ни идеи и свежест и трябва да приемем това поражение.“

Символиката е тежка - Франция отново спря Мароко след успеха със същия резултат на полуфинала на Мондиал 2022 в Катар. Разликата този път бе в усещането за контрол. „Петлите“ не оцеляха в буря, а сами я управляваха.

Пътят към финала става още по-страшен

Франция вече е на две крачки от мечтата и изглежда като отбор, който знае как се печелят големи турнири. Мбапе пропусна дузпа, но не се скри; Дембеле удари в идеалния момент; защитата не подари нищо.

„Мисия? Не знам, но не можем да си позволим да отпускаме“, каза Мбапе. „Има още дълъг път, а това, което предстои, е още по-тежко.“

Точно това прави Франция толкова опасна. Тя не играе винаги с фойерверки, но удря, когато мачът започне да се отваря. В Бостън Мароко издържа час, но срещу този отбор един час често не стига - защото Франция чака, мери и после наказва.

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