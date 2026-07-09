ЦСКА тръгва в Европа, първи 1/4 финал на Мондиала ПРОГРАМАТА

Носителят на Купата на България ЦСКА стартира европейското си участие днес с домакинство на ирландския Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа.
Двубоят на стадион „Васил Левски“ е от 21:00 часа, а реваншът ще се играе на 16 юли в Северна Ирландия.
Победителят от сблъсъка почти сигурно ще срещне азербайджанския Карабах в следващия кръг.
„Червените“ направиха няколко трансфера през лятото с цел да подсилят състава си за новия сезон. Единственият футболист, който все още не е картотекиран за мача, е последното попълнение Жан-Филип Гбамин. Старши треньорът Христо Янев обяви, че клубът търси вариант и той да бъде включен в групата.
Добра новина за ЦСКА е завръщането към тренировки на Джеймс Ето’о, който има шанс да попадне сред избраниците за двубоя с Дери Сити.
Изминаха 96 от общо 104-те срещи на това изключително дълго Световно първенство и ето ни вече на четвъртфиналите.
Франция и Мароко откриват програмата на ¼-финалите на Мондиал 2026. Сблъсъкът на „Жилет Стейдиъм“ започва в 23 часа.
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