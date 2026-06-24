Два сделки на сини и червени пропаднаха

Носителят на футболната купа на България ЦСКА ще изпусне Диниш Алмейда заради предварително подписан договор с чужд отбор, съобщава "ФОКУС".

Доскорошният защитник на Лудогорец няма да продължи кариерата си у нас, въпреки че слуховете го отвеждаха именно в Борисовата градина.

Португалецът не получи ново предложение от разградчани след разочароващия минал сезон за доскорошния шампион.

Вчера беше разбит на пух и прах и друг медиен слух. Педро Нареси, също бивш футболист на Лудогорец, подписа контракт със Сервет.

Името на бразилеца беше свързвано като евентуално ново попълнение на Левски.

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