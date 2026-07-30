Паро Никодимов вдига червените със силни думи

Легендата на ЦСКА – Аспарух Никодимов, пожела успех на „червените“ в реванша с Карабах от II квалификационен кръг на Лига Европа.

Знаменитият футболист и треньор пожела на „армейците“ да излязат с високо вдигната глава и да се приберат с още по-високо вдигнати глави.

„Момчета, пожелавам ви победа в днешния мач. Да излезете с вдигнати глава и така да се приберете обратно в съблекалнята – с още по-високо вдигнати глави. Искам да призова феновете да помагат на отбора, да подкрепят.

За да бъде обща победа. Успех ви желая!“, казва Никодимов във видео, пресподелено от официалната Facebook страница на ЦСКА.