Весела Лечева с първо изявление след семейната трагедия

"На последната среща на Изпълнителното бюро на БОК съобщихме, че задълженията са в размер на 360 хиляди евро, но заради новите такива сумата се увеличи с още около 80 хиляди.

Повече подробности по този въпрос обаче може да даде генералният секретар Данаил Димов”, заяви председателят на БОК Весела Лечева, която днес присъства на контролното състезание на базата на Българския стрелкови съюз преди предстоящите европейски първенства по спортна стрелба при подрастващите, цитира Спортал и БГНЕС.

"Търсим спонсори и рекламодатели, които да ни помогнат. В преговори сме с няколко компании. Надявам се в най-скоро време да имаме резултат", допълни двукратната олимпийска медалистка в стрелбата с пушка.

Тя увери, че централата вече работи нормално след приключването на съдебните битки и финансирането от страна на Международния олимпийски комитет, което бе спряно миналата година, вече е възстановено.

"Най-важно пред нас е да осъществим плановете, които имаме. БОК не може да направи това сам, затова очакваме и подкрепата на МОК. Разбира се, България трябва да даде и своя принос към развитието на международното олимпийско движение, така че да има възможност наши спортни организации, специалисти и президенти да участват в работата на програмите, които разработва МОК.

Една от тях е Fit For The Future, която е изключително амбициозна и се отнася за следващите осем години. Мисля, че БОК има какво да даде на тази програма", каза още Лечева.