Бранител от елита на Португалия идва на "Герена"

Левски продължава с ударната си селекция! Очаква се на „Герена“ да привлекат нов краен защитник от Португалия.

Бранителят идва от елита на страната и трябва да пристигне днес в София, за да започне подготовка с отбора, съобщава Спортал.

Трансферът е реакция на контузията на Оливер Камдем, който ще бъде извън игра за няколко месеца заради проблем в коляното. Новото попълнение ще пристигне като свободен агент, но е поддържал форма с отбор и се намира в добра кондиция.

Това ще бъде осми нов играч за сините през лятото. До момента бяха привлечени Давид Кусо, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Сержиньо, Рейналдо, Адриан Райчев, а Стивън Стоянчов се завърна от наем в Етър.