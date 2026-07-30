УЕФА с официална новина за Левски

УЕФА официално обяви кога и къде ще се играят мачовете от третия предварителен кръг на Шампионска лига между Левски и Кайрат.

Първата среща е в София на 4-и август, вторник, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Реваншът е седмица по-късно - на 11 август от 18:00 часа. Срещата обаче няма да се играе на стадиона на Кайрат в Алмати заради концерта на американския рапър Кание Уест. Вместо това казахстанският първенец ще приеме "сините" в Туркестан на "Туркестан Арена", което е на 800км от неговия дом.

На това съоръжение домакинските си мачове през този сезон играят Атирау, Актобе и Туран.