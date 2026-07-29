Изненадващ трансфер направи Челси във Висшата лига

Полузащитникът Джордан Хендерсън е подписал двугодишен договор с Челси, според информация на Фабрицио Романо.

36-годишният англичанин се присъедини към лондонския клуб със свободен трансфер, след като договорът му с Брентфорд, където играеше от юли 2025 г., изтече. През сезон 2025/26 полузащитникът записа 34 участия във всички състезания, като отбеляза един 1 и направи 3 асистенции.

От юли 2011 г. до юли 2023 г. Хендерсън игра за Ливърпул. С отбора той спечели Висшата лига, Купата на ФА, Английската лига за Купата на лигата, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.