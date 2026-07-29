Реал Мадрид почти уреди трансфера на Диоманде

Реал Мадрид е съвсем близо до финализирането на трансфера на крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде, като по сделката остават единствено последните формалности, съобщава журналистът Родра.

19-годишният национал на Кот д’Ивоар се превърна в един от най-желаните млади футболисти в Европа през това лято, а „кралският клуб“ е на път да спечели битката за неговия подпис.

Според информацията общата стойност на сделката, включваща фиксирана сума и различни бонуси, ще надхвърли 130 милиона евро.

Преговорите между Реал Мадрид и РБ Лайпциг са напреднали значително през последните дни, като вече се уточняват последните детайли преди официалното обявяване на трансфера.

След подписването на всички документи Диоманде ще пристигне в испанската столица, където ще премине задължителните медицински прегледи, преди да се присъедини към състава на Жозе Моуриньо за предсезонната подготовка.

Очаква се сделката да се превърне в една от най-скъпите през настоящия летен трансферен прозорец и да даде още повече скорост и креативност в атаката на Реал Мадрид.

С привличането на талантливото крило испанският гранд продължава сериозната си селекция преди новия сезон, като амбицията на Моуриньо е да изгради състав, способен да се бори за всички големи трофеи.