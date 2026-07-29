Неймар обяви чаканата новина

Неймар обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор на Бразилия по футбол.

"Времето ми в националния отбор изтече. Вярвам, че влязох в историята, бях щастлив. Преживях толкова много, дадох кръвта и живота си и винаги се борех за жълтата фланелка. Но мисля, че вече не го искам", заяви 34-годишният нападател.

Неймар изигра 130 мача за "Селесао" и е рекордьор с 80 попадения, изпреварвайки легендата Пеле. Той има и 59 асистенции.

С Бразилия той спечели купата на конфедерациите през 2013 година, а през 2021 година достигна до финала на Копа Америка. С олимпийската селекция на южноамериканците Неймар триумфира с титлата на Игрите в Рио 2016 и се окичи със сребро в Лондон 2012.