Продават душата на футбола! Нов скандал заради Инфантино

Разкритие на списание „Таймс“, че ФИФА планира да разпродаде дялове от ключовите си турнири - включително Световното първенство - на частни инвеститори, предизвика истински трус във футболния свят. УЕФА реагира незабавно и с остър тон, обвинявайки световната централа, че се опитва да „продаде душата на футбола“.

Впоследствие хората на Джани Инфантино потвърдиха намеренията си, оправдавайки ги с обещанието, че приходите ще бъдат разпределени между всички 211 членуващи федерации. Допълнително напрежение внесе разкритието, че ФИФА си сътрудничи с фонда „Thrive Capital“, оглавяван от Джош Къшнър - брат на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър. За да влезе в сила, планът трябва да бъде гласуван от мнозинството в централата.

Докато по-малките и финансово затруднени асоциации подкрепят световната централа заради обещаните свежи средства, Европа категорично се противопостави. Според „Sky Sports“ УЕФА свиква извънредна виртуална среща до края на седмицата, като част от европейските нации дори заплашват с бойкот на Мондиала, ако Инфантино не се откаже от намеренията си.

Президентът на ФИФА отдавна търпи критики за прекалената си близост с Доналд Тръмп - от учредената специално за него „награда за мир“ до личното му съдействие за опрощаване на наказанието на американския национал Фоларин Балогун по време на Мондиал 2026. Настоящите опити за пряк бизнес с хора от обкръжението на Тръмп обаче заплашват да прераснат в най-сериозната криза в управлението му.