ФИФА обяви гръмка новина за Инфантино
56-годишният швейцарец е подложен под сериозен натиск да подаде своята оставка
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56-годишният швейцарец е подложен под сериозен натиск да подаде своята оставка
Напрежението във ФИФА расте
Той промени футбола, заяви Самуел Ето'о
Идеята му е била остро разкритикувана от УЕФА, КОНМЕБОЛ, АФК и КОНКАКАФ
Решението идва в отговор на плановете му да продаде част от правата за турнирите под егидата на ФИФА
Американският президент определи Инфантино като „фантастичен“
Футболната централа призна за обезщетение и платен бизнес курс на бивша служителка, но президентът на ФИФА нарече твърденията за връзка "категорично н...
Разследване на „Дейли Телеграф“ показва, че плащането е направено по време на мандата му като генерален секретар на УЕФА, но той отрича
Шефът на ФИФА вече не се ползва с доверието на футболната общност
Португалската легенда написа остро писмо срещу президента на ФИФА
Азиатските асоциации биха могли да държат ключа към бъдещето на президента на ФИФА
Президентът на ФИФА си навлече още неприятности
Планът на 56-годишния швейцарец да продаде дял от световните първенства на външни инвеститори разбуни духовете
Президентът на ФИФА погреба плана за продажба на 20 процента от бъдещите приходи след заплаха за глобален бойкот
Европа обсъжда бойкот на световното първенство
За първи път в историята Мондиал ще обхване шест държави-турнирът отбелязва 100 години
Американският президент остана сред футболистите под златния дъжд от конфети, след като Родри вдигна трофея
Победителят във финала между Аржентина и Испания ще получи специални шампионски пръстени по подобие на Супербоул
Шефът на ФИФА обяви разширението през 2026 г. за огромен успех и поиска шанс за малките футболни държави
Недоволството срещу настоящия президент на ФИФА се засилва