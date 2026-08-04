Скандалът трещи! Съседка на България отряза Инфантино

Футболната асоциация на Сърбия оттегли подкрепата си за Джани Инфантино за нов мандат начело на ФИФА.

От местното ръководство излязоха с позиция, че скорошните събития, а именно - планът на 56-годишния швейцарец да продаде дял от световните първенства на външни инвеститори, са "накърнили сериозно имиджа както на ФИФА, така и на президента й", предава "Топ спорт".

Ето какво се казва в изявление на Сръбската ФА:

"Смятаме, че нито едно решение от стратегическа важност за бъдещето на футбола не трябва да бъде взимано без консенсус и открити консултации с всички заинтересовани страни".

Западните ни съседи се присъединиха към към Уелската и Шведската асоциации, които вече оттеглиха подкрепата си за Инфантино. Очакванията са това да направи и Английската ФА.