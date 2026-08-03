Левски разбра съперника си в плейофите. Не са срещали от 65 години

Левски ще се изправи срещу АЕК Атина в плейофната фаза на Шампионска лига, ако отстрани преди това Кайрат Алмати.

Двата отбора за последно за играли на балканска среща през 1961 година.

Първият мач срещу казахстанците е утре от 20:30 часа в София. Реваншът ще е в Туркестан, тъй като на стадиона в Алмати ще има концерт на известния рапър Kanye West.

Останалите възможни съперници бяха:

Победителят от Апоел Беер Шева/Цървена Звезда

Победителят от Динамо Загреб/Кауно Жалгирис

Селтик

Победителят от Мялби/Слован Братислава

Евентуалната първа среща ще бъде на 18-19 август в София, а реваншът ще бъде на 25-26 август в Атина, Гърция.