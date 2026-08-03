ЦСКА изтръгна победата с късен снаряд срещу Дунав

ЦСКА показа характер и постигна напрегната победа с 2:1 над Дунав Русе на Националния стадион „Васил Левски“. Армейците бяха попарени още в началото, но отговориха бързо и стигнаха до пълен обрат в заключителните минути. Жоел Цварц и Факундо Родригес донесоха втория успех на тима от началото на сезона. Съставът на Христо Янев вече има 7 точки и е само на две зад лидерите Левски и Лудогорец.

Шокиращо начало за армейците

Христо Янев направи сериозни промени в стартовия състав след тежката европейска битка срещу Карабах. Андрей Йорданов и Мохамед Брахими започнаха като крайни защитници, а пред Фьодор Лапоухов действаха Факундо Родригес и Теодор Иванов.

Капитанът Бруно Жордао, Петко Панайотов и Джеймс Ето’о оформиха халфовата линия. Алехандро Пиедраита и Лео Перейра бяха разположени по фланговете, а Жоел Цварц поведе атаката.

ЦСКА започна по-активно, но беше наказан още в 10-ата минута. След грешка при изнасянето топката стигна до капитана на гостите Радослав Апостолов, който не се поколеба и изстреля истински снаряд от около 25 метра. Лапоухов нямаше шанс, а Дунав хвърли в смут трибуните на Националния стадион.

Цварц върна ЦСКА в битката

Отговорът на армейците не закъсня. В 17-ата минута Брахими беше изведен зад отбраната на Дунав, прехвърли излезлия Георги Китанов и поднесе топката на Жоел Цварц. Нападателят трябваше само да я насочи в опразнената врата.

До почивката ЦСКА създаде още две добри възможности, но не успя да нанесе втория удар. Дунав се защитаваше организирано и запази равенството след първите 45 минути.

Янев хвърли тежката артилерия

Христо Янев реагира решително и още на почивката направи три смени. В игра се появиха Жан-Филип Гбамин, Стефано Сенси и Йоанис Питас, а ЦСКА рязко вдигна оборотите.

Армейците наложиха тотално превъзходство и обсадиха наказателното поле на Дунав. В 55-ата минута удар на Питас рикошира и срещна гредата, а след това възможности пропиляха Джеймс Ето’о и Стефано Сенси. Русенци се бранеха отчаяно, но натискът ставаше все по-тежък.

Снарядът на Родригес реши всичко

Развръзката настъпи в 79-ата минута. Факундо Родригес навлезе в наказателното поле и с мощен диагонален удар с левия крак изпрати топката в далечния ъгъл на Китанов.

Попадението взриви трибуните и донесе заслужения пълен обрат. След колебливото първо полувреме ЦСКА показа съвсем различно лице след почивката и не позволи на Дунав да измъкне сензация в София.

Погледът вече е към Европа

За ЦСКА няма време за дълги празненства. На 6 август от 19:00 часа тимът гостува на Макаби Тел Авив в Батуми в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Израелският състав достигна до сблъсъка след категоричен общ успех с 6:0 над Шериф Тираспол.

След европейската битка армейците ще гостуват на Септември София на 9 август. Ден по-рано Дунав ще потърси първите си точки за сезона в домакинството срещу Арда Кърджали.