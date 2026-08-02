Пече се голям трансфер! Барса преговаря за аржентински национал

Барселона и Атлетико Мадрид ще продължат разговорите за трансфера на нападателя Хулиан Алварес през следващите дни. Това разкри трансферният експерт Фабрицио Романо по време на полуфиналите на Световната купа на Kings League в Милано, цитиран от испанското издание Sport.

Италианският журналист призна, че каталунците продължават да работят по привличането на аржентинския национал.

„Да, мисля, че в крайна сметка Барселона ще привлече нападател. В момента клубът изчаква да види какво ще се случи с Хулиан Алварес, но намерението е да бъде взет нов централен нападател“, заяви Романо.

На въпрос дали Алварес е основната трансферна цел на „блаугранас“, той отговори:

„Ще опитат да го привлекат, това е сигурно. Дали сделката ще бъде осъществена, зависи повече от Атлетико Мадрид, отколкото от Барселона, но преговорите между двата клуба ще продължат.“

Попитан кой трансфер го е изненадал най-силно това лято, Романо посочи преминаването на Марк Кукурея в Реал Мадрид.„Никой не очакваше подобен ход. Трансферът на Кукурея в Реал беше наистина невероятен“, коментира той.

Като най-добра сделка през настоящия трансферен прозорец журналистът отличи преминаването на Морган Роджърс в Челси. „Той е футболист от най-висока класа и попадна в идеалния за него отбор“, обясни Романо.

Романо разкри още, че ежедневно получава огромен брой съобщения в WhatsApp. „Не знам колко точно са. Имам между 80 и 90 активни разговора, така че постоянно се случва нещо“, каза трансферният специалист.