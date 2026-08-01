Българин проби в един от футболните храмове на Белгия

Българският футбол има нов голям пробив в Европа. Силвестър Джаспър подписа със Стандард Лиеж договор до юни 2029 г. с опция за още един сезон и стана първият българин в историята на прочутия белгийски клуб. Трансферът идва след впечатляващата му година с Железничар Панчево, в която бързото крило се превърна в една от сензациите на сръбското първенство.

Първият българин на „Скласен“

„След страхотен сезон в Сърбия съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си. Мисля, че проектът със Стандард Лиеж е точно това, което търся в момента, и нямам търпение да се заема с това вълнуващо предизвикателство“, заяви Джаспър след подписването.

Преминаването му е историческо за българския футбол. Никой наш играч досега не е носил екипа на Стандард - един от традиционните гиганти в Белгия, известен със страстната си публика и огнената атмосфера на стадион „Морис Дюфран“, наричан „Скласен“.

Договорът е за три сезона с възможност да бъде удължен до лятото на 2030 г. Стандард ще плати 1,5 млн. евро на Железничар, а в споразумението са предвидени и допълнителни бонуси при определени постижения.

Сезонът, който промени всичко

Джаспър пристигна в Панчево през 2025 г. и бързо се превърна в едно от най-опасните крила в сръбския шампионат. Със скоростта, директната си игра и умението да атакува свободните пространства той помогна на Железничар да постигне най-силния сезон в историята си.

„Дизелите“ завършиха на четвърто място и за първи път се класираха за европейските клубни турнири. В първенството Джаспър записа 32 мача, 7 гола и 3 асистенции според статистиката на ФБреф, а клубът отчита по-голям брой голови подавания във всички надпревари.

Представянето му привлече интереса на няколко белгийски отбора. Стандард отправи първа оферта, която не беше достатъчна, но не се отказа и при втория опит постигна споразумение със Железничар.

Вилмоц видя оръжие за атаката

Трансферът беше ръководен лично от спортния директор Марк Вилмоц - легенда на Стандард и белгийския футбол. Бившият национален селекционер се завърна в Лиеж, за да води спортната политика на клуба и да изгради нов състав след тежкия финансов период.

„Силвестър е играч с много интересна статистика и миналия сезон завърши в идеалния състав на сръбската лига. Той е бърз, силен е в атака и при възстановяването на топката в преход и ще даде на нашия треньорски щаб повече възможности“, заяви Вилмоц.

Стандард търсеше именно футболист, който може да играе агресивно по левия фланг, да влиза навътре към наказателното поле и да бъде опасен при контраатаки. Джаспър получава шанс не просто да попълни състава, а да се бори за ключова роля.

Българската връзка никога не прекъсна

Силвестър Джаспър е роден на 13 септември 2001 г. в лондонския район Саутуарк. Той е син на нигериец и българка от Дупница, която е близка роднина на легендата на Марек Сашо Паргов и на неговия син Ивайло Паргов.

Въпреки че израства в Англия, крилото запазва силна връзка с България, говори добре езика и приема без колебание поканата да играе за младежкия национален отбор. С екипа на България до 21 години записва четири срещи.

Този избор придава още по-силен български заряд на трансфера. Джаспър не е просто футболист с български паспорт, а играч, който вече е защитавал националната фланелка и не е скрил принадлежността си към страната.

Дългият път до големия шанс

Кариерата му започва в школите на Куинс Парк Рейнджърс и Фулъм. През 2020 г. подписва първия си професионален договор с лондончани, където играе заедно с американския защитник Марлон Фоси. Двамата отново ще бъдат съотборници в Стандард.

Следват периоди под наем в Колчестър, шотландския Хибърниън, Бристол Роувърс и португалския Портимонензе. През 2024 г. Джаспър преминава в Шльонск Вроцлав, но истинският му пробив идва година по-късно в Железничар.

Сръбският клуб му дава постоянство, доверие и свободата да атакува. Джаспър отвръща със силни мачове, решаващи голове и участие в историческото класиране за Европа.

България отново има човек в Белгия

Трансферът връща българско присъствие в белгийския елит осем месеца след преминаването на Росен Божинов в италианския Пиза. За Джаспър обаче това е нещо повече от нов клуб - това е шанс окончателно да премине от обещаващ талант към утвърдено име в европейския футбол.

На 24 години той пристига в Лиеж в най-силния момент от кариерата си. Пред него е голям стадион, взискателна публика и първенство, което от години служи като трамплин към водещите европейски лиги.

Пътят от Лондон през Шотландия, Португалия, Полша и Сърбия най-после го отведе до голямата сцена. А България вече има нов повод да гледа към Белгия с надежда.