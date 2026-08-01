Инфантино капитулира пред бунта на футбола

Джани Инфантино капитулира пред безпрецедентния бунт срещу опита му да отвори Световното първенство за частни инвеститори. Президентът на ФИФА обяви, че проектът FIFA Forward Enterprise няма да бъде реализиран, след като УЕФА заплаши с бойкот, а съпротивата обхвана още Азия и Северна Америка. Отстъплението дойде едва след като скандалът раздели световния футбол и предизвика оставки и открит бунт в собствената му администрация.

Световното първенство беше сложено на тезгяха

Проектът предвиждаше създаването на FIFA Forward Enterprise - компания за 20 млрд. долара, която да поеме търговските и оперативните дейности около Световните първенства за мъже и жени, клубните турнири, телевизионните права, спонсорствата, билетите и гостоприемството.

Планът беше частни инвеститори да придобият около 20-процентен дял срещу 4,2 млрд. долара. ФИФА щеше формално да запази мнозинството и контрола, но външен капитал получаваше постоянен достъп до печалбите от най-ценния футболен продукт в света.

Тъкмо там Инфантино премина граница, която футболът отказа да приеме. Световното първенство не е фабрика, акции или инвестиционен фонд. То принадлежи на националните отбори, играчите и милиардите запалянковци, а ФИФА е негов пазител, не собственик със свободата да разпродава бъдещето му.

От високомерие до принудително отстъпление

Само часове преди капитулацията ФИФА настояваше, че „никой не продава футбола“ и обещаваше да продължи процедурата. След това Инфантино внезапно откри разделението, което собственото му предложение беше предизвикало.

„След като внимателно изслушахме всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделения от такова естество, че вече не е в интерес на първоначално поставената цел“, заяви президентът на ФИФА.

„Нашата цел винаги е била - и винаги ще бъде - да обединяваме и да подобряваме. В резултат на това предложението няма да бъде реализирано“, добави той.

Думите звучат помирително, но не могат да заличат случилото се. Инфантино не се отказа след собствено прозрение, а когато разбра, че без Европа турнирите му могат да останат без най-силните отбори, без огромна част от публиката и без стойността, която трябваше да привлече инвеститорите.

Европа дръпна аварийната спирачка

Най-тежкият удар дойде от УЕФА. Всичките 55 европейски асоциации, сред които и Българският футболен съюз, застанаха зад готовност за бойкот на състезанията на ФИФА, ако проектът продължи.

„Световното първенство принадлежи на футбола. То винаги ще му принадлежи и никога няма да бъде продадено“, обяви УЕФА. Европейската централа беше категорична, че нито ФИФА, нито който и да е неин ръководител притежава играта и не може да търгува с нейната душа.

Съпротивата бързо престана да бъде само европейска. КОНКАКАФ отхвърли проекта, а Азиатската футболна конфедерация поиска спешен преглед на управлението и начина на вземане на решения във ФИФА.

Азиатската централа предупреди, че проблемът надхвърля една сделка и разкрива фундаментални слабости в консултациите, прозрачността и контрола. КОНМЕБОЛ също поиска допълнителни разяснения и напомни, че търговските решения трябва да служат на футбола, а не да застават над него.

Бунтът избухна и зад стените на ФИФА

Провалът стана още по-унизителен за Инфантино, когато срещу него се изправиха хора от най-близкото му обкръжение. Старшият му съветник Карлос Кордейло подаде оставка и определи проекта като „лоша сделка за футбола“.

„Не мога да стоя безучастно, докато ФИФА обмисля продажбата на дял от Световното първенство“, заяви Кордейло. Той подчерта, че организацията разполага с милиарди долари резерви и няма дългове, поради което продажбата на постоянен дял от най-ценния й актив „няма особен смисъл“.

Още по-разтърсващо беше изявлението на оперативния директор на ФИФА Кевин Ламур. Той обвини Инфантино, че служителите са били заблудени и третирани „с презрение и сплашване“.

„Това е проект на един човек“, заяви Ламур и добави, че моментът е дошъл футболните ръководители да зададат правилните въпроси и да вземат правилните решения. Подобен публичен бунт от действащ висш директор превърна кризата от спор за сделка в присъда над начина, по който Инфантино управлява ФИФА.

Тронът на Инфантино вече се клати

Допреди дни Инфантино изглеждаше почти недостижим и се готвеше за ново преизбиране през март 2027 г. Провалената разпродажба обаче показа, че властта му има граници и че конфедерациите могат да го спрат, когато действат заедно.

Асошиейтед прес посочва, че кризата може да насърчи появата на реален съперник за президентския пост. Сред обсъжданите имена са ръководителят на КОНКАКАФ Виктор Монталяни и президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи.

Дори предшественикът му Сеп Блатер, чието собствено управление завърши под тежестта на скандали, предупреди, че ФИФА е пазител, а не собственик на Световното първенство. „Футболът не принадлежи на отделен човек или институция. Той принадлежи на хората“, заяви Блатер.