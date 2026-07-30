Ясно е. Война в световния футбол!

Всичките 55 членки на УЕФА заеха обща позиция против ФИФА и заплашиха да бойкотират Световното първенство по футбол.

Причината е в намерението на ФИФА да позволи на инвестиционни фондове да влязат в световната футболна централа и да станат собственици на марки като Световното първенство.

Всичките 55 членки се обявиха против влизането на инвестиционни фондове във ФИФА и заплашиха, че ще бойкотират световните първенства, ако се администрират от външни компании.

В изявлението си от УЕФА написаха:

"Единодушно и категорично отхвърляме предложението на ФИФА за прехвърляне на дялове от собствеността върху Световното първенство и други турнири на частни инвеститори. Световното първенство не може да бъде разглеждано като инвестиционен продукт. То е едно от най-големите наследства на световния футбол. Изградено е в продължение на поколения благодарение на футболистите, националните отбори и привържениците от всички континенти. Никоя част от него не бива да бъде отстъпвана на частни инвеститори. Световното първенство не се продава".

Джани Инфантино дори открито предложи подкуп на всяка една федерация, която подкрепи начинанието му, обещавайки по 20 милиона долара на глас.

Проблемът на УЕФА е, че макар Европа да е сърцето на футбола, то асоциациите на Стария континент са малцинство и обикновено важните решения се взимат с гласовете на по-бедните федерации от Африка, Азия, Карибите и Океания.