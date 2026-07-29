Кутев взриви ефира с разкритие за заговор срещу властта

Огромен политически скандал е напът да взриви държавата, след като бившият говорител на служебните кабинети Антон Кутев хвърли истинска бомба в публичното пространство. В свое остро изявление той разкри, че е бил направен брутален и целенасочен опит за злепоставяне на президента Илияна Йотова. Целта на заверата е била да се провокират масови улични протести и тотален хаос в страната, но планът на задкулисието е катастрофирал зрелищно.

Мръсни игри и капани за милиони

Според Кутев атаката срещу „Дондуков“ 2 е детайлно планирана акция, целяща да удари легитимността на институциите и да предизвика изкуствено напрежение сред обществото. По думите му сценаристите на този заговор са се опитали да използват името на Йотова като бушон, за да подпалят недоволство на жълтите павета и да провокират сблъсъци.

„Опитаха се да я злепоставят и да провокират протести“, категоричен е политикът, който разчете атаката като чиста проба политически рекет.

Новият проект „Прогресивна България“ няма да се пречупи!

Въпреки жестокия натиск и опитите за саботаж, депутатът от ПБ Антон Кутев излезе с железен ултиматум към политическите си опоненти. Той беше повече от ясен, че новото движение „Политическо бъдеще“ (ПБ) няма да се огъне пред подобни компроматни войни и мръсни номера.

„ПБ няма да се провали“, отсече хладнокръвно той, заявявайки, че проектът е готов за тежка битка на политическия фронт и няма да позволи на статуквото да диктува правилата чрез заговори и интриги.