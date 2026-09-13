Безос може вземе пълната власт в Ливърпул
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Съществува подобна опция, но не е коментирана
Ясно е, че този безумец трябва да си ходи
Бия е на 93 години, потъна някъде в Швейцария
Разкри апартаменти, ниви, коли и банкови влогове на министри и депутати
Огнената мистерия край Трявна вдигна на крак спец частите
Опитаха да натопят Илияна Йотова и да подпалят държавата с протести, каза депутатът от ПБ
Потребителят е направил множество залози, включващи Русия и Украйна
Ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в НОИ
Оптимистите за бъдещето на България вече са 52%, а кабинетът започва мандата си с 45% положителна оценка
Председателят на Народното събрание и премиерът Румен Радев вече ще се разписват срещу 6566 евро
Церемонията беше предшествана от личен разговор между двамата
Ще подкрепяме полезните решения, но чакаме реални действия и закони
Решението ще покаже кой - правителство или парламент, ще диктува нашата геополитика за в бъдеще
Две трети мнозинство дава на ТИСА контрол върху бъдещето на страната
Определянето на формулата за успех, основана единствено на зодиакалния знак, не е лесна задача
Обмисля нова президентска кандидатура
На власт от 2010 г., той има подкрепата както Тръмп, така и на Путин
Някои си мислят за 121 гласа - няма да стане, след изборите ще трябва да говорим, каза лидерът на ГЕРБ
Старт на събитието бе официално поставено в хотел „Скалите“
Това правителство беше добро, но беше много тихо, каза лидерът на ГЕРБ