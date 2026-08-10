Демерджиев проговори за взривения склад. Външна намеса, саботаж или чужда диверсия

Няма абсолютно никакви данни за външна намеса, саботаж или чужда диверсия при избухналия пожар в склада за боеприпаси на оръжейната компания „ЕМКО“ край тревненското село Белица. Това обяви извънредно от мястото на инцидента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Шефът на МВР призова за пълно мълчание пред спекулациите и отсече, че се работи единствено с горещи факти.

Огненият ад се разрази рано сутринта днес. Елитни спецчасти от Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (ДСОБТ) веднага щурмуваха района за оглед, като към тях се присъединяват и топ военни експерти. От ръководството на „ЕМКО“ в лицето на Славчо Демиев също бяха категорични – човешка грешка е изключена. Пламъците са лумнали отвътре навън в склад с муниции, барутни заряди и компоненти. Водещата версия, по която криминалистите работят в момента, е самозапалване на барутен заряд.

Евакуация под пара

Спешните екипи овладяха ситуацията, като опасност за населението няма, докладва шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов. Измервателните станции не отчитат отровни газове в атмосферата.

Въпреки успокоителните думи, кметът на Трявна Денчо Минев вдигна на крак всички кметски наместници и започна спешна евакуация под пара на хората от най-близките махали. Имало е и драма с уплашени жители, които първоначално отказвали да напуснат домовете си, но властта ги е извела на безопасно място. Разследването продължава с пълна сила.

