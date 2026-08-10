Кметът на Трявна проговори за взрива в завода на Гебрев. Нови подробности

Имало е техническа причина за взрива. Не от външна намеса. Това заяви кметът на Трявна Денчо Минев на брифинг относно инцидента днес, при експлозия във военния завод в село Белица близо до Трявна.

Стана ясно, че запален камион е предизвикал взривовете в едно от халетата с боеприпаси на ЕМКО в селото. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че причините за инцидента по-скоро са вътрешни. Бе активирана Националната система BG - ALERT.

"В склада няма материали, които да водят до токсичност и да застрашават живота на местното население. Има данни от кметство Плачковци, че е имало лютивост на очите. Към момента има горски пожар, който се разраства към района на Станчов хан, Руевите къщи, като активираме доброволното формирование, но най-важното е, че няма опасност за местното население", посочи той.

"Имаше спекулации за радиация или за силна токсичност. Категорично мога да кажа - по данни на ръководството на дружеството, че няма подобна опасност", каза Минев.

"Към момента 2 пожарни автомобила отиват на място. Евакуират се хората, които имаме данни, че са там с постоянен адрес, възрастни хора. В случай, че има и други - ще предприемем необходимите действия. Пътува мобилна станция от Пловдив. Ще бъде монтирана такава в кметство Плачковци, за да може да се установи какви частици има във въздуха, но към момента единствено има горски пожар, който се локализира от страна на пожарната в региона", заяви кметът на Трявна.

"Няма жертви и пострадали. Всички работници са евакуирани от площадката. Няма опасност за персонала, който е бил там. По-скоро има лека уплаха, което е нормално в такава ситуация. По протокол в момента се изчаква, има минимум 24 часа, да се установи ще има ли други последващи взривове. Така че към момента проблемът е по-скоро с горския пожар, който е възникнал вследствие на взривовете. Вече е на близо 3 километра от завода. Изпратени са екипи на пожарната и доброволното формирование", допълни още той.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО. Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.