Тежък взрив разтърси близо до наш град ОБНОВЕНА

Силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна се чу преди минути, предаде БНТ.
Над района се носят огромни кълбета от дим.
В момента продължават да се чуват последващи вторични взривове.
По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.
Няма официална информация и дали при инцидента има пострадали работници.
Над района се носят огромни кълбета от дим, съобщават местни хора. По думите им в момента продължават да се чуват последващи вторични взривове, уточнява БНТ.
По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.
Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че районът е отцепен и ще бъде задействана системата BG - ALERT.
"Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG - ALERT за опасност. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска.
Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен.
Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, призоваваме хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ - гр. Велико Търново за измерване качеството на въздуха.
Очаквайте допълнителни подробности. ."