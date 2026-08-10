Тежък взрив разтърси близо до наш град ОБНОВЕНА

Силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна се чу преди минути, предаде БНТ.

Над района се носят огромни кълбета от дим.

В момента продължават да се чуват последващи вторични взривове.

По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.

Няма официална информация и дали при инцидента има пострадали работници.

Над района се носят огромни кълбета от дим, съобщават местни хора. По думите им в момента продължават да се чуват последващи вторични взривове, уточнява БНТ.

По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.

Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че районът е отцепен и ще бъде задействана системата BG - ALERT.