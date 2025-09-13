Адски взрив. Десетки ранени

Взрив в Мадрид рани 25 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание „Мундо“.

Експлозията е станала в 15,01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. При взрива е пострадала и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

На мястото работят 18 екипа на пожарната в Мадрид, които продължават да разчистват отломките от пострадалото от взрива заведение.

Има и 13 екипа на гражданска защита и екипи на бърза помощ. Издирват се хора, затрупани под отломките.

Първоначалните хипотези сочат, че е имало газова експлозия в заведението, която е засегнала горния етаж на сградата, който се е срутил, като всички отломки са паднали в бара.

