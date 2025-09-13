Свят

Адски взрив. Десетки ранени

На мястото работят 18 екипа на пожарната в Мадрид

13 сеп 25 | 19:09
Мира Иванова

Взрив в Мадрид рани 25 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание „Мундо“.

Експлозията е станала в 15,01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. При взрива е пострадала и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен.

На мястото работят 18 екипа на пожарната в Мадрид, които продължават да разчистват отломките от пострадалото от взрива заведение.

Има и 13 екипа на гражданска защита и екипи на бърза помощ. Издирват се хора, затрупани под отломките.

Първоначалните хипотези сочат, че е имало газова експлозия в заведението, която е засегнала горния етаж на сградата, който се е срутил, като всички отломки са паднали в бара. 

Автор Мира Иванова

