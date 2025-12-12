Напрежение в Черно море! Турция отправи предупреждение

Турция призова за спешно прекратяване на войната между Русия и Украйна, след като турски товарен кораб беше повреден при атака срещу украинското пристанище Черноморск, заявявайки, че инцидентът подчертава рисковете за морската сигурност в Черно море, предаде Ройтерс.



В изявление на външното министерство Анкара също така призова за споразумение за спиране на атаките, насочени към безопасността на корабоплаването и енергийната и пристанищна инфраструктура на страните, "за да се предотврати ескалация" в региона.



Оператор на товарния кораб CENK T заяви, че корабът, превозващ хранителни припаси, е бил ударен от въздушна атака малко след акостиране около 16.00 часа местно време, което е предизвикало пожар в предната му част.

