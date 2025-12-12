Зеленски склони за избори. Блъф или поражение?

Наближава краят на една епоха, готвят наследника

Президентът на Украйна Володимир Зеленски склони да се проведат избори в страната, въпреки че само допреди седмици беше категорично против.

Драматичният обрат дойде след натиска на американския президент Доналд Тръмп, който в интервю за американската секция на „Политико“ го обвини, че бави изборите под предлог, че страната е във война.

Мирният план

Думите на Тръмп прозвучаха часове, след като приключи лондонската среща на Зеленски с европейските лидери, на която дълго обсъждаха техния вариант за мирния план за Украйна.

Какво пише в него така и не стана ясно, защото по същото време „Политико“ излезе с изненадващ списък за най-влиятелните политици за бъдещето на Европа и в него на първо място се оказа не някой от лидерите на Стария континент, а американският президент, в чиито дневен международен ред продължава да стои на първо място мирното споразумение за Украйна.

В американските медии се появи информация, че пратениците на Тръмп в Москва – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, вече са дали Коледа като краен срок на Зеленски да приеме предложението. И макар Белият дом да не е потвърдил тази информация, се припомня репликата му, че „войната е продължила твърде дълго“.

Докато Зеленски се опитва да тупа топката с твърдения, че работи сериозно по детайлите на контрапредложението и то включва 3 документа - как да се сложи край на войната, как да се възстанови Украйна и какви да са гаранциите й за сигурност,

Тръмп го надцака: Време е за избори.

"Мисля, че сега е най-подходящият момент да се проведат избори. Мисля, че украинският народ трябва да има такъв избор. Може би Зеленски би спечелил, не знам кой би спечелил, но отдавна не са имали избори. Знаете, те говорят за демокрация, но се стига дотам, че това вече не е демокрация", заяви Тръмп и не остави капка съмнение, че е наясно с всички детайли от разговора в резиденцията на „Даунинг стрийт“.

Зеленски му трябваха само няколко часа, за грандиозния обрат. Той заяви, че гласуването може да бъде организирано за 60-90 дни, при условие че САЩ и Европа предоставят "гаранции за сигурност". И веднага след това даде поръчения на депутатите си от Върховната рада да кажат как си представят те процедурата и какви да са законодателните промени.

Сега законът изисква президентски избори да се проведат до 90 дни след насрочването им, а за местните избори този срок е още по-къс – 60 дни.

Не е сигурно обаче дали ще се събере мнозинство за законови промени - на фона на най-новите корупционни скандали.

Пирует на провалата

Изказването на Зеленски е повратна точка не само за Украйна, но и за цялата европейска архитектура на сигурност, написа възторжено Berliner Zeitung.

Според медията това не е въпрос на гъвкавост от страна на държавник, а отчаян пирует на провален политик. Внезапната готовност на Зеленски за избори е своеобразна капитулация не пред Русия, а пред натиска от Вашингтон и разгръщащите се корупционни скандали, разтърсващи кабинета му. Емблема на катастрофиралия рейтинг на Зеленски, достигнал триумфалните 90% одобрение в началото на войната.

Гамбит

Друга обаче е гледната точка на най-голямата германска медийна група ARD. Според анализа й изказването на Зеленски е преди всичко тактически ход спрямо Тръмп. Причините са в разногласието между САЩ и Украйна по мирния план и затова Зеленски прави отстъпка на Белия дом по въпроса за изборите. В същото време украинският президент връща топката обратно в полето на Тръмп: настоява, че избори са възможни само ако САЩ и Европа гарантират тяхната сигурност.

Това е много умен ход от страна на Зеленски, пише медията, защото ако е искал да се циментира във властта, отдавна е щял да настоява за избори - докато войната продължава, той имал отлични шансове да бъде преизбран.

Мнозина от украинците сега смятат, че когато са изправени пред масивна външна заплаха, трябва да се обединят", смята авторът на коментара Флориан Келерман.

Политическа маневра

Руските медии също използваха думите на Зеленски за собствена политическа пропаганда.

Внезапно заявената от Зеленски готовност за изборите е опит той да прехвърли отговорността за тях на външни играчи и прост инструмент за политическа маневра, пише в анализ „Ведомости“. Според руската медия заявлението му за необходимост от законодателни промени отклонява изработването им за след Коледа. Нещо повече – чрез изменението на законите Зеленски се стреми да направи изгодна за себе си архитектура на изборите – особени правила за гласуване на военните и превръщането на армията в мощен административен инструмент.

Според руснаците по този начин Зеленски се опитва да възпроизведе случая „Молдова“, където по време на изборите по-рано тази година правилно разграфените гласове от чужбина направиха Мия Санду държавен глава за втори път.

Кремъл обаче най-яростно скочи срещу искането на Зеленски за гарантиране на безопасността от САЩ и ЕС, като обяви, че това е голяма провокация. Украинският лидер можел сам да обяви едностранно прекратяване на огъня за подготовка на изборите и така да даде добър пример на Русия също да спре огъня (евентуално).

Наследниците

Западните медии са категорични, че смяната на властта в Киев би разбъркала картите на Европа, защото наследникът му ще бъде изправен пред тежък избор: или да ескалира ситуацията, за да си осигури подкрепата на Запада, или да търси компромис с Русия, което де факто би означавало приемане на териториални загуби.

И двете биха били фатални за европейския ред на сигурността. Първият вариант може да доведе до пряка конфронтация между НАТО и Русия. Вторият би погребал напълно принципа на териториалната цялост и би създал опасен прецедент.

Има обаче медийно разногласие относно

името на бъдещия президент

Едни смятат, че шансовете на Зеленски да бъде преизбран сега са по-големи, отколкото след евентуалния край на войната, включително и защото по време на война няма истинска конкуренция между кандидатите. Тези медии цитират проучвания, че повече от половината от украинското население продължава да гласува доверие на Зеленски, но в същото време голяма част от хората в Украйна смятат, че той не трябва да се кандидатира още веднъж за президент, когато войната приключи.

Други пък са категорични, че кандидатурата на Валерий Залужни, бившият главнокомандващ, който беше уволнен от Зеленски през 2024 г. и изпратен в дипломатическо изгнание в Лондон, е доста по-приемлив за украинците. В момента рейтингът и на двамата е почти еднакъв с лек превес на Залужни, твърди The Times.

Руските медии пък стигнаха до абсолютна подигравка, хвърляйки в пространството евентуална кандидатура на един от най-близките хора на Путин Кирил Дмитриев, който бил роден в Киев и тъй като водел преговорите със САЩ за края на войната, можел да се хвърли в състезанието.

Краят на една епоха

Геополитическият хазарт в Украйна наближава своята кулминация. Обявяването на намерението на Зеленски да проведе избори може да е поражение, може да е блъф, но със сигурност е и знак за началото на края, ако не на войната, то на политическата му кариера. Човекът, който се издигна до президентския пост като комик и стана герой на съпротивата, е на път да се превърне в трагична фигура, притисната между натиска на Вашингтон, реалностите на бойното поле и корупционните скандали, разтърсващи Киев. Историята ще покаже дали следващият президент ще може да изведе Украйна от кошмара или страната най-накрая ще се превърне в марионетка на великите сили. И дали Зеленски, понесъл години наред славата на прочут герой на свободния свят, ще му се наложи скоро да разбере, че героите също са смъртни – от политическа гледна точка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com