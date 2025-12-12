Украински дронове удариха важен руски град. Има ранени, сред тях дете

Седем души, включително дете, бяха ранени през изминалата нощ при украинско нападение с дронове срещу руския град Твер, разположен на около 180 километра северозападно от Москва. Местните власти потвърдиха, че удари са нанесени върху жилищна сграда, а част от обитателите са били евакуирани поради сериозни щети.

Удари върху жилищни сгради и пожар

„В Твер се борим с последиците от падналите отломки от дрон върху жилищна сграда“, заяви в Телеграм временно изпълняващият длъжността областен управител Виталий Корольов. По думите му шестима възрастни и едно дете са ранени, а около двайсет души са били евакуирани като предпазна мярка.

Според ТАСС ударът е предизвикал силен пожар в един апартамент и е счупил стъклата на няколко други.

Паднали отломки и на търговски обект

Отломки от дрон са паднали и върху паркинга на търговски център в Твер, но там няма пострадали. Областният управител съобщи, че силите на руското министерство на отбраната са унищожили три дрона над района.

Руски данни за свалени дронове

По-рано руското министерство на отбраната обяви, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила общо 90 украински дрона, включително три над Тверска област.

Ежедневни удари и мащаб на атаките

Украйна е подложена почти ежедневно на руски удари от началото на инвазията през февруари 2022 година. Киев отвръща с атаки с дронове срещу цели в Русия, като заявява, че приоритет са военни и енергийни обекти.

Вчера Москва съобщи, че е свалила повече от 300 украински дрона в рамките на едно денонощие, което представлява една от най-масираните атаки досега и причини сериозни смущения в въздушния трафик.

Международна реакция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който след завръщането си в Белия дом през януари се позиционира като посредник в конфликта, заяви, че е недоволен от липсата на напредък в преговорите за прекратяване на военните действия.

