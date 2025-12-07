София и Киев обсъждат бъдещи проекти и енергийна сигурност

Външните министри на България и Украйна Георг Георгиев и Андрий Сибига проведоха телефонен разговор относно по-нататъшните стъпки за развитие на двустранното сътрудничество между двете страни. Новината беше съобщена от Укринформ, който цитира публикация в социалните мрежи на украинския първи дипломат.

Сибига заяви снощи в платформата Екс, че по време на разговора с българския министър го е информирал за последствията от масираните руски атаки срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна. В разговора двамата министри обсъдиха последните развития около международните усилия за постигане на мир, както и по-нататъшни стъпки за напредък в двустранното сътрудничество.

Украинският първи дипломат подчерта благодарността си към България за подкрепата на присъединяването на Украйна към Европейския съюз и за приноса към енергийната устойчивост на страната, включително чрез транзита на газ, който остава важен елемент от сигурността на Киев.

В сряда Георг Георгиев участва в срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, където посочи, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е защита на международноправния ред и на принципа, че силата не може да надделява над правото.

