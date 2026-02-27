Локално примирие в Украйна! Това ли е началото на мира?

Локално примирие влезе в сила днес в и около Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украйна, предаде Ройтерс. Според руски официални представители целта е да се осигури възможност за ремонт на повредени електропроводи, които захранват съоръжението. Засега от украинска страна няма официален коментар.

Ремонт под напрежение

Запорожката АЕЦ е под руски контрол от началото на войната. В момента централата не произвежда електроенергия и зависи от външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво. Поддържането на стабилно електрозахранване е ключово, за да не се стигне до сериозен инцидент.

Руски представители съобщиха, че един от външните електропроводи остава в експлоатация, а възстановяването на повредените линии ще продължи най-малко седмица. По техни данни нивата на радиация са в нормални граници.

Взаимни обвинения и предишни кризи

Москва и Киев многократно си отправяха взаимни обвинения, че чрез военни действия в близост до централата излагат на риск безопасността ѝ. Подобно локално примирие беше договорено и миналата година, когато електропроводите бяха прекъснати за седмици и съоръжението разчиташе на аварийни дизелови генератори.

Последното примирие бе постигнато със съдействието на ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Част от по-широкия преговорен процес

Контролът и управлението на централата остават сред спорните въпроси в рамките на бавно напредващите мирни преговори с посредничеството на САЩ. Очаква се разговорите да бъдат подновени в Женева идния месец, като съдбата на най-голямата атомна централа в Европа остава един от най-чувствителните елементи в конфликта.

