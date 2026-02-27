Как бивш полицай стана наркобарона Ел Менчо

Започна като берач на авокадо, завърши като наследник на Ел Чапо

Известен като Ел Менчо, 59-годишният Немесио Осегера Сервантес беше ръководител на Новото поколение Халиско (CJNG), една от най-бруталните и многобройни престъпни организации в Мексико, призната миналата година от правителството на САЩ за терористична организация.

Осегера Сервантес, който бе застрелян в неделя от мексиканската армия, бе страшилището на Мексико.

Американската администрация за борба с наркотиците го включи още преди 6 години в списъка на най-издирваните престъпници. Тогава бе обявена награда от 15 млн. долара за информация, която ще помогне за задържането на човека, наследил големия наркотрафик, след като бе осъден на доживотен затвор без помилване друг наркобарон - Ел Чапо Гусман.

Хаос след смъртта на Страшилището

Ел Менчо предизвикваше приживе страх и паника сред мексиканците. А след смъртта му в страната настъпиха хаос и безредици. В Халисто стотици магазини и аптеки бяха опожарени. Магистралите бяха превърнати в гробища на запалени камиони и изпочупени автомобили. Предприятия горяха и в столицата, обявено бе извънредно положение. Убийството му буквално взриви световния информационен дневен ред.

Как бившият общински полицай се превърна в наркобарон, сравняван с Пабло Ескобар? Малка част от историята на Ел Менчо е известна, а голямата част остава кошмар и мистерия.

Беднякът от Аквилис

Ел Менчо, чието истинско име е Немесио Рубен Осегера Сервантес, е роден през 1966 г. в град Аквилис, Мичоакан. Израснал е в бедно семейство, което е събирало авокадо. Отпаднал е от началното училище в пети клас, за да работи в нивите.

На 14-годишна възраст започва да охранява плантации за марихуана. Няколко години по-късно той решава, че иска по-добър живот за себе си и заминава за Калифорния.

Там е арестуван няколко пъти за дребни престъпления, но в началото на 1990 г. започва да продава наркотици, което завършва с депортирането му.

При завръщането си в Мексико той се записва за полицай в общината в щата Халиско, а след това става охранител на наркодилъра Армандо Валенсия Корнелио, известен още като Ел Марадона, един от лидерите на картела Валенсия.

След смъртта на боса през 2010 г. Ел Менчо заедно със зет му - Абигаел Гонзалес Валенсия, Ел Куини, наследяват част от структурите.

Раждането на зловещия картел

Така се ражда CJNG, картелът, който изстрелва в небесата престъпната кариера на Ел Менчо.

Докато властите в Мексико празнуват завръщането в затвора на Ел Чапо, бандитските формации не мислят да свалят оръжията. На преден план излезе нов лидер, известен с любовта си към парите и реките от кръв - известен за властите като Немесио Осегера Сервантес, а за приятелите – като Ел Менчо.

За кратко време той изгражда образа си на потаен бос, който избягва публичността и не дава интервюта. Крие се в провинцията, не се появява в големите градове и курорти. Структурите му с небивала жестокост поемат под контрола си морските пристанища на западния бряг на Мексико, а брутални кланета предхождат завземането на редица предприятия.

Армия, въобръжена до зъби

Бандата му се състои от няколко хиляди избрани бойци, въоръжени с толкова много оръжия, че мексиканската армия изглежда слабо оборудвана милиция.

Наркобосът няма никакви морални спирачки. По пътя към властта и парите, жертвите са само статистика, от която той не се интересува.

По данни на Human Rights Watch в Мексико по жесток начин са убити около 60 000 души между 2006 и 2015 г. Повечето от убийствата са станали и се извършват на територията, контролирана от групировката именно на този наркобарон.

През 2014 г. американски съд обвини мексиканеца в трафик на наркотици, но мексиканската армия така и не успя да арестува боса на Халиско. Сблъска се със жестока съпротива - екстремистите използваха гранатомети и картечници, а Ел Менчо остана свободен и се превърна в основен доставчик на фентанил за САЩ, Европа и Азия. Влезе надълбоко и в търговията с петролни продукти. По непотвърдена информация, състоянието му се оценява на над 1 млрд. долара.

Личен живот

Ел Менчо държал в тайна личния си живот. Знае се, че съпругата му е Розалинд Гонзалес Валенсия, която е била замесена с пране на пари в САЩ и преди години попаднала в затвора. Известна е с прякора Ла Хефа, а в края на 2025 г. е освободена за добро поведение. Трите им деца: Джесика, Лайша и Рубен са имали проблеми със закона, като последният е с американско гражданство и е наследник на картела. Наричат го Ел Менчито.

Как от местна банда, структурата се превръща в страховита организация, присъстваща в повече от половината Мексико?

Хладен и жесток ум

Едната версия е, че се появява във времето на арести на много лидери на конкуриращи се картели. Някои от тях се раздробяват, други – изчезват. Той веднага завзема пазарите, изоставени от конкурентите си, включително на Ел Чапо.

Второ, CJNG наема армия от високоплатени финансови експерти и химици, които разработват нови смеси за производство на синтетични наркотици, които бързо завземат нови ниши.

Трето, Ел Менчо е известен с прословутата си жестокост. Неслучайно, през последното десетилетие властите го нарекоха най-опасния престъпник, който ръководи наркотрафика. Държал е Мексико в страх. Неговите бойци демонстрирали зверства, които се смятали за крайни дори по стандартите на наркокартелите.

През 2011 г. телата на 35 жертви били хвърлени по улиците на Веракрус в час пик. През 2015 г. мутри екзекутирали мъж и син в училище, докато силовите структури снимали кошмарната сцена на телефоните си.

Наркобосът отдавна не се ограничавал до трафика на наркотици. Той се възползвал от икономическия бум на животновъдството, селското стопанство и строителството в Халико и създал мастит бизнес за пране на пари от трафика на дрога.

Подкупи и наследник

Известен е със способността си да подкупва поголовно местни власти и митнически служители. Така си осигурявал широк канал за вещества за производството на синтетични наркотици.

От 2022 г. обаче се носят слухове за влошеното му здравословно състояние. Дори няколко пъти имаше съобщения за смъртта му, но властите не потвърдиха това.

Според запознати, Ел Менчо вече не ръководи директно операциите на CJNG. На върха е синът му Рубен Осегера Гонзалес, който беше екстрадиран през 2020 г. от Мексико в САЩ. Това беше една от най-сериозните нападения срещу организацията, преди убийството на Осчегера Сервантес в неделя, 22 февруари.

Тайната любовница

Министърът на националната отбрана на Мексико Рикардо Тревиля Трехо заяви, че наркобосът е бил разкрит от военното разузнаване чрез любовницата му, която са проследили до Тапалпа, където навремето се е запознала с Ел Менчо.

По време на операцията по задържането охраната на наркобарона оказала ожесточена съпротива, откривайки огън по военните.

По време на стрелбата Ел Менчо се опитал да избяга с охрана в гората, но бил изпреварен. Хората от картела са използвали ракети срещу военен хеликоптер, принуждавайки го да кацне аварийно. При стрелбата ранени били наркобосът и двама от охраната му, след което са транспортирани в медицинско заведение, но Ел Менчо починал по пътя.

Министърът отбеляза, че успехът на операцията е осигурен чрез сътрудничество с американските власти и използване на разузнаването.

Заедно с наркобарона, главният финансист на картела Hugo H., по прякор Ел Тули, също е бил ликвидиран в щата Ялиско, където е координирал действията на екстремистите.

Вълна от атаки

След ликвидирането на Ел Менчо, страната потъна във вълни от атаки срещу силите за сигурност. Според министъра на сигурността Омар Гарсия Харфуш шест нападения в Халиско са довели до смъртта на поне 25 от националната гвардия.

В цялата страна е имало 27 нападения, задържани са 70 участници в бунтовете, а силите за сигурност са елиминирали 30 бойци в щата Халиско.

Участниците в картела започнаха да подпалват автомобили, да блокират релсите и да атакуват силите за сигурност, съобщава изданието Mexico News Daily.

На този фон в няколко града властите отмениха училищните занятия и спряха работата на обществения транспорт. Жителите и туристите бяха призовани да останат у дома.

Макар ликвидирането на главата на Сервантес да е най-сериозния удар по мексиканските картели от повече от десетилетие, смъртта на Ел Менчо не означава, че картелът ще се разпадне.

Според местни анализатори, в рамките на организацията вероятно ще започне борба за контрол и това може да доведе до по-нататъшна ескалация.

