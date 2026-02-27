Исторически пробив - Зелените сразиха лейбъристите на Острова

Зелената партия във Великобритания спечели за първи път в историята си частични парламентарни избори, след като триумфира в Гортън и Дентън в района на Манчестър. Вотът се приема като тежък удар за лейбъристите и лично за премиера Киър Стармър, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА. Управляващата партия остана едва трета в район, считан доскоро за неин бастион.

Историческа победа и срив на лейбъристите

Ханна Спенсър, общински съветник и водопроводчик, спечели за Зелените със 14 980 гласа. Тя изпревари с 4402 гласа кандидата на „Реформирай Обединеното кралство“ Мат Гудуин, който събра 10 578 гласа.

Кандидатката на Лейбъристката партия Ангелики Стоя получи 9364 гласа - двойно по-малко от 18 555 гласа на общите избори през 2024 година при сходна избирателна активност в региона. За кандидатката на Консервативната партия Шарлот Кадън гласуваха 706 души, а Либералните демократи събраха 653 гласа.

Политически удар за Стармър

Загубата в Голям Манчестър увеличава напрежението върху министър-председателя Киър Стармър, отбелязват агенциите. Победата на Зелените подкопава тезата на Лейбъристката партия, че е единствената „опция“ за антиреформистките избиратели на местните избори през май.

Заместник-председателката на лейбъристите Луси Пауъл призна, че Зелените са оправдали „твърдението, че са в най-добра позиция“ да лишат „Реформирай Обединеното кралство“ от победа в Гортън и Дентън.

Вътрешнопартийни трусове

Според Пи Ей Мидия решението на Стармър да блокира кандидатирането на потенциалния си съперник за лидер на Лейбъристката партия - кмета на Манчестър Анди Бърнам, вероятно ще бъде подложено на вътрешнопартийно обсъждане.

Резултатът от частичните избори поставя под въпрос позициите на управляващите в традиционно силни райони и задълбочава електоралното изпитание пред лейбъристите в навечерието на следващите местни избори.

