Стармър вади бивш премиер като кризисен спасител
Гордън Браун се връща в играта, докато Лейбъристката партия търси изход от тежкия удар
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Гордън Браун се връща в играта, докато Лейбъристката партия търси изход от тежкия удар
Първа победа на частични избори, тежък удар за премиера Стармър в Манчестър
Недоволството в партията расте, докато крайната десница печели терен и икономическите проблеми се задълбочават
Новото правителство ще се опида да възстанови отношенията с Европейския съюз
Киър Стармър заяви, че страната е гласувала за промяна и е време неговата партия да я осигури
Лейбъристите са се насочили към "извънредно голяма изборна победа"
Лейбъристите се радват на подкрепа от 42,5% от гласоподавателите, а торите на 25,5%
Най-чаканите прогнози от целия свят вещаят големи обрати
Консерваторите имат 39 процента срещу 33 процента за лейбъристите
47% от анкетираните подкрепят консервативната партия на Борис Джонсън
Междувременно лейбъристите поискаха нов референдум за Брекзит
Британската Лейбъристка партия загуби в регионалните и местните избори. Най-голямото поражение е в Шотландия, сочат данните до момента. Все още не е я...
Бившият финансов министър на Гърция Янис Варуфакис бе назначен за консултант на опозиционната Лейбъристка партия във Великобритания. Това съобщи лидер...
Лидерът на ПЕС Сергей Станишев ще бъде гост на годишния конгрес на лейбъристката партия в Брайтън, Великобритания. Станишев заминава утре начело на де...
Лондон. Чука Умуна, министър в сянка по въпросите на труда и бизнеса в опозиционната партия на лейбъристите във Великобритания, заяви, че партията му...
Лондон. Британската Лейбъристка партия започна спор с две от най-големите търговски вериги и ги обвини, че дават предпочитания на работници от Източна...