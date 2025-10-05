Двама загинаха при катастрофа на влак във Франция
Ница. Двама човека са загинали, а седем са ранени, след като влак дерайлира в южните френски Алпи, предаде АФП, позовавайки се на информация на спасит...
Слагат камери на британските полицаи
Лондон. Наред с жилетките, палките и радиостанциите скоро британските полицаи ще бъдат оборудвани с нови устройства. Министърът, който отговаря за пол...
Румънският министър на финансите подаде оставка
Букурещ. Министърът на финансите на Румъния Даниел Читою е подал оставка съобщава АФП. И уточнява, че той е взел своето решение след като властите са...
Льо Пен нападна ПЕС заради Атака
Париж. Говорейки пред френската телевизия France2 на 4 февруари, лидерът на крайнодясната партия Национален фронт Марин Льо Пен нападна френския мин...
Унгария одобри закупуването на два руски реактора
Будапеща. Парламентът на Унгария одобри в четвърък споразумението с Русия за изграждането на два реактора в АЕЦ Пакш, предаде АП. Русия ще предостав...
ЕЦБ отново остави лихвите рекордно ниски
Франкфурт. Европейската централна банка остави основната лихва в еврозоната на 0,25% въпреки свитата инфлация в страните от валутния съюз. През януар...
Прага на бойкот срещу посещение на Янукович
Прага. Чешката столица Прага отказа да вземе участие при организирането на визитата на украинския президент Виктор Янукович в Чехия, съобщи УНИАН. Вла...
Румъния сезира ЕК за студентите си във Великобритания
Букурещ. Министерството на външните работи (MAE) на Румъния уведоми Европейската комисия за това как Великобритания е осъществила спирането на опред...
Италианският Сенат става страна по дело срещу Берлускони
Рим. Италианският Сенат става гражданска страна по делото срещу експремиера Силвио Берлускони, който отива на съд идния вторник по обвинение в корумпи...
Ново земетресение разлюля Гърция с 4.4 по Рихтер
Атина. Нов трус с магнитуд 4.4 разлюля Гърция, съобщават от секция „Сеизмология" в Геофизичен институт (дн. НИГГГ-БАН), предаде Фокус. В 09:58 часа е...
Италия спаси над 1100 имигранти южно от Сицилия
Рим. Италианският флот е спасил повече от 1100 имигранти от девет големи сала във водите южно от Сицилия, предаде Ройтерс. Патрулни хеликоптери са за...
Брюксел на червено, отлага европарите
Пускат милиардите за страната ни през 2015 г.
Газова експлозия рани десетима и срути две къщи в Есекс
Есекс. Десетима души бяха ранени при газова експлозия в Есекс, Великобритания, предаде Би Би Си. Петима от поострадалите са в болница, като един е с о...