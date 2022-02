Нина Добрев си идва у нас, с какво ще се занимава

Холивудската звезда с български корени Нина Добрев ще се прибере в родна София след малко повече от месец. Повод е нов професионален ангажимент.

Това стана ясно, след като Добрев потвърди участието си в предстоящия екшън-трилър The Bricklayer (букв. прев: „Зидарят“), съобщи "Монитор".

Работата по продукцията се очаква да започне до седмици, като за целта екипът ще акостира в студиата на „Ню Бояна“ в България и Гърция.

„Хей Сири, припомни ми да си стегна багажа за Европа“ - с тези думи пък самата Добрев обяви участието си в The Bricklayer. В заглавието тя ще си партнира с Арън Екхарт, който ще влезе в образа на „пенсиониран“ агент на ЦРУ, призован по спешност да спаси репутацията на агенцията и САЩ от международен заговор.

Сюжетът на филма проследява именно опита за изнудване на властите от страна на неизвестен извършител. Убивайки чуждестранни журналисти, престъпниците приписват деянията на агенцията. Подробности около героинята на Нина Добрев все още се пазят в тайна.

С продажбите на The Bricklayer се заемат от Millenium Media, които ще продуцират заглавието заедно с Джерард Бътлър. Режисьор ще е Рени Харлин, когото зрителите познават от работата му по „Умирай трудно 2“. Сценарият е написан по романа на Ноа Бойд Beautiful and the Damned, като по него работят Мат Джонсън и писателката Хана Вег.

The Bricklayer е първият филм, който Добрев ще се снимка в България заради работата си. Въпреки че семейството й емигрира към Канада, когато тя е едва на 2 г., звездата продължава да се прибира в София почти всяка година, за да посети роднините си.