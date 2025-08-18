Диана Дамянова уцели в десетката! На какво се надява Радев

Въпрос на политическо оцеляване за Румен Радев е да има предсрочни избори в следващите месеци.

Неговият мандат изтича през есента на 2026 г., припомни пред БНР пиар експертът Диана Дамянова.

"Той започва да си дава реална сметка, че след като изтече мандатът му, до 3-4 месеца ще падне огромният президентски ореол, който носи сега, и го очаква онова, което постигнаха всички български президенти, които се опитаха да направят партия след слизането си от президентския пост - 2% от гласовете на избори“, обясни тя.

„Речите на Радев са добре написани, със засукани фрази, които емоционално влияят на хората, но ако ги прочетем и превърнем в един ред - той казва, че иска избори веднага", прозря експертката.

По думите й Радев търси всяка съпротива, която може да се окаже на правителството на Росен Желязков. "Той и близките до душата му "Възраждане", "Величие" и т.н. се борят за предсрочни избори. Една друга група обаче - Бойко Борисов и Делян Пеевски - са твърдо решени да не допуснат предсрочни избори", коментира Диана Дамянова.

Според нея управлението не е паянтово. "Борисов и Пеевски са си почти достатъчни в момента. Интересът на ИТН и БСП е безспорен, ако останат в една успешна власт 3-4 години, ще ги има в политическия пейзаж, ако си отидат след половин година - няма да ги има. В този смисъл няма нищо паянтово в конструкцията, освен това, че Борисов я пропагандира като паянтова, за да може да създава в нас усещането, че на него му е много трудно да я управлява. Събира съчувствие от българския народ“, обясни Дамянова и допълни: „Правителството е безалтернативно и гарантирано, докато дуото Пеевски-Борисов реши."

Искат да свалят правителството, като превърнат греховете на Пеевски и на Борисов в аргумент за това, но не им се получава, посочи още Дамянова: "Когато не можеш да запалиш искрата на недоволството, а свеждаш всичко до думата "Пеевски", няма как да стане. И виждаме, че не става".

Според Дамянова не е вярно създалото се усещане в обществото, че държавата иска да продаде имоти, за да напълни хазната.

"Истината е, че те трябва да продадат това, за да спрат да губят, защото държавната собственост е изоставена, гниеща, запусната. Най-лошият частник е в пъти по-добър като начин на управление от най-добрата държава", отбеляза анализаторката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com