Радослав Ревански с отчет за мащабното преобразяване на Белица

Мащабен отчет за преобразяването на Белица даде кметът на общината Радослав Ревански, зам.-председател на Националното сдружение на общините в България и зам.-председател на ДПС-Ново начало.

Уважаеми жители на Община Белица, считам за мой дълг в първия ден на Новата година да представя пред Вас, важен етап от развитието на нашата община през последните години. В рамките на изключително кратък период нашата община премина през значителна трансформация — трансформация, която вече ясно се разпознава в модерната инфраструктура, в обновените обществени пространства и в качеството на услугите, които предоставяме, заяви Ревански.

Ето какво още се казва в отчета на Радослав Ревански:

Само допреди няколко години подобна промяна изглеждаше амбициозна цел. Но благодарение на целенасочените усилия на хората в общината, на подкрепата от европейските програми и най-вече на доверието и активната позиция на Вас гражданите, днес можем уверено да заявим: нашата община придоби вид и функционалност, които отговарят на утвърдените европейски стандарти.

В този кратък период ние успяхме да модернизираме ключови инфраструктурни обекти, да разширим зелените зони, да подобрим достъпа до административни услуги и да въведем практики за прозрачност и ефективност в управлението. Тези стъпки не само подобряват ежедневието на всеки жител, но и поставят основата за устойчиво развитие в дългосрочен план.

Постиженията, които отбелязваме днес, не са резултат на случайност. Те са плод на последователност, професионализъм и обща визия. Те са доказателство, че когато сме обединени от обща цел, можем да постигнем повече, отколкото сме си представяли. Именно затова бих искал да изразя своята благодарност към всички, които работиха с отдаденост, отговорност и желание за промяна. Вашият труд е причината днес да говорим за успех, а утре — за нови хоризонти. Нека продължим по същия път — уверено, последователно и с поглед към бъдещето. Нека се стремим не само да поддържаме постигнатото, но и да го надграждаме. Защото нашата община е пример за модерно, динамично и европейско развитие.

Ето някои от основните успехи и инициативи, които с екипът ми допринесохме за развитието на общината през последните години:

За Белица:

• Подобряване на жилищния фонд — през 2025 г. се извършват ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради в централни улици на Белица „Владимир Поптомов“ и „Никола Вапцаров“, с цел повишаване на енергийната ефективност и качество на живот на жителите.

• Модернизация на уличното осветление и инфраструктура. През 2023 г. бе стартиран проект за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура“ — външно осветление в град Белица и село Краище.

• Общината спечели проект за инсталиране на фотоволтаични системи на сграда, която предоставя социални услуги, както и за закупуване на електрически автомобил и монтаж на зарядна станция. Това е стъпка към енергийна ефективност и устойчивост.

• Социална подкрепа и грижа за уязвимите: Чрез програма „Топъл обяд“ се осигурява ежедневно приготвена храна за нуждаещи се хора, пенсионери и социално уязвими групи в цялата община.

• Развитие на социални услуги и грижа за хора в нужда: Проект за разширяване на домашния социален патронаж — чрез създаване на общинско предприятие, което предоставя услуги за лична помощ, битови услуги и подпомагане на социалното включване. Това спомага и за откриване на работни места.

• Подкрепа за местната икономика и развитие на малки и средни предприятия. В стратегическите планове на общината са включени мерки за подкрепа на селското стопанство, преработвателната индустрия и създаване на бизнес клъстъри.

• По проект на Община Белица в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост е извършен основен ремонт на общежитието към Професионална гимназия „Никола Вапцаров „ град Белица. От обновената сграда се възползват 90 обитателя ученици от общината.

• Реновирани са в 90 % от улиците в цялата община с полагане на двупластен асфалт с подмяна на водопровод.

• Извършен е основен ремонт – енергийна ефективност на административната сграда в центъра на града в която работят Агенция за социално подпомагане, служба“ Земеделие“ и Бюро по труда.

• Изцяло обновена е сграда на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Белица с изградени 2 броя мултифункционални игрища.

• В Белица са изградени 3 броя детски площадки.

• Извършени са основни ремонти върху сградите на Община Белица и Народно читалище „Георги Тодоров 1885“

• Изцяло е обновена централната площадна част на Белица с новия фонтан.

• Подменени са всички осветителни тела в град Белица с лед осветление и вкарана интелигентна система за осветление.

• Изграден е изцяло нов път водещ до Парка за мечки, преминаващ през първия в България високопланински парк - Рила Фън парк.

• Реконструиран и разширен е пътят до курорта Семково от 16 км. с нови мантинели и отводнителни съоръжения.

• Одобрен е и финансиран и етапно изпълен е проекта за корекцията на река „Белишка“.

За с. Краище :

В село Краище е изграден над 90 % водопровод и асфалтирани улици. Изградено е футболно игрище и нова детска площадка. Одобрен е и е финансиран обект свързан с укрепителни мероприятия с шест броя дерета.

• Подменени са всички осветителни тела в града с лед осветление и вкарана интелигентна система за осветление.

За с. Горно Краище:

95% асфалтирани улици и изградена чисто нова сграда на детската градина.

Подменени са всички осветителни тела в селото с лед осветление и вкарана интелигентна система за осветление.

Изпълнено е превантивно почистване на реката преминаваща през селото с цел защита от наводнения.

Одобрен и финансиран е проект за корекция на реката в селото чрез изпълнение на нови подпорни стени.

Изградена е нова детска площадка в двора на детската градина. Изцяло обновена е сградата на основно училище „Пейо Яворов“

За с.Дагоново:

Дагоново е с 95% асфалтирани улици и изградена чисто нова сграда на детската градина.

Подменени са всички осветителни тела в селото с лед осветление и вкарана интелигентна система за осветление.

Една нова детска площадка. И площадка за фитнес на открито.

В селата Краище, Горно Краище и Дагоново е изградена пречиствателна станция за отпадни води.

За с.Бабяк :

Над 90 % изграден водопровод и асфалтирани улици.

Изградена е пречиствателна станция за питейни води.

В момента се ремонтира училището и кметството, сгради разположени в центъра на селото, които ще придобият нов европейски вид.

Изградено е футболно игрище.

Подменени са всички осветителни тела с лед осветление и вкарана интелигентна система за осветление.

В селата Кузьово и Орцево е изнършен ремонт - изцяло обновени сгради на кметствата.

В по отдалечените населени места в общината главните улици са асфалтирани. Ремонтиран е пътят Палатик – Черешово.

Пътят Краище- Лютово – Бабяк е 100% асфалтиран и е в експлоатация.

Изпълнен е проект за пътя Бабяк-Орцево и предстои въвеждането му в експлоатация.

В настоящият момент са подени заявления в различни институции за финансиране на : Довеждащ водопровод за село Бабяк

Разширение на моста над река Места в село Дагоново. Разширение на пътя Белица - Андриянов чарк – водещ до Парк за мечки и Рила Фън парк

За изграждане на многофункционална зала в с. Краище за провеждане на различни мероприятия. И не на последно място ежегодна подкрепа за дейността на читалищата в цялата община. Нека и през 2026 година с общи усилия продължим пътя на развитие за общината, обединени около идеите за напредък, стабилност и по-добро бъдеще за всички.

