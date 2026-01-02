Честит рожден ден на Радослав Ревански, кметът, който превърна Белица в европейско бижу!

Днес е специален ден не само за община Белица, но и за ДПС-Ново начало. Рожден ден празнува един от най-успешните кметове на България - Радослав Ревански, човекът който превърна Белица в европейско бижу. Поздравления от цялата страна радват Ревански на празника му.

Като заместник-председател на „ДПС – Ново начало“ и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Ревански е пример за това как съчетанието от солидно образование, международна подготовка и неподправен диалог с хората може да промени облика на цяла една община.

Пътят на успеха: От Бабяк до Вашингтон

Роден на 2 януари 1985 г. в китното село Бабяк, Ревански извървява впечатляващ професионален път. Юрист по образование, той не спира да надгражда капацитета си. Преминал през школата на Българското училище за политика „Димитър Паница“ и престижната програма на Държавния департамент на САЩ за млади международни лидери (IVLP) във Вашингтон, той внася в българската политика един нов, западен стандарт на управление.

Белица в разцвет

Откакто пое управлението на община Белица през 2015 г., регионът претърпя истински ренесанс. Днес Белица е в разцвета си – превърната в пример за модерна инфраструктура, социална грижа и туристически потенциал. Общината не само привлича инвестиции, но и съхранява духа на разбирателство и единство между хората.

"Стандарт" пожелава на Радослав Ревански много здраве, лично и семейно щастие, много успехи. Защото най-хубавото тепърва предстои!

