Кметът на Белица развя в Бурса българския флаг

Кметът на Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански присъства на стадион „Тимса Арена“ в Бурса, където българският национален отбор по футбол изигра петия си мач от квалификациите за Мондиал 2026, предаде toppresa.com. Срещата завърши с поражение за България – 0:2.

Придружаван от красивата си съпруга Саня, Ревански изгледа двубоя от трибуните, развявайки българското знаме пред 43 361 зрители и демонстрирайки подкрепата си към националния отбор. По думите на очевидци той е следял мача с видимо вълнение и е аплодирал отбора през цялата среща.

Присъствието на българския кмет сред многобройната публика в Бурса бе посрещнато положително от сънародници, дошли да подкрепят „лъвовете“ в трудния квалификационен цикъл.

