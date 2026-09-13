Кметовете от "Толерантност" обсъдиха контрола на цените с ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО
Задачата, която ни е поставил нашият лидер г-н Делян Пеевски е да работим, така че да отговорим на доверието, което са ни дали хората, напомниха народ...
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Задачата, която ни е поставил нашият лидер г-н Делян Пеевски е да работим, така че да отговорим на доверието, което са ни дали хората, напомниха народ...
Акцент върху инвестиции, инфраструктура и активна работа на терен
Модернизирахме ключови инфраструктурни обекти, каза кметът
Днес е специален ден не само за община Белица, но и за ДПС-Ново начало. Рожден ден празнува един от най-успешните кметове на България - Радослав Реван...
Тя ще остане завинаги жената, която даде втори живот на мечките и превърна Белица в място на надежда, написа кметът
Късметлии сме да живеем под ръководството на Радослав Ревански, пишат хората във Фейсбук
Новият модел на управление трябва да строи мостове между поколенията
Той е най-големият борец срещу олигархията в България, каза кметът на Белица
На камъните отговаряме с цетя, на омразата - с любов, каза кметът на Белица
Нужна е култура на споделена отговорност, каза кметът на Белица
Радослав Ревански подкрепи националите на стадион „Тимса Арена“
От 2015 г. основната му подкрепа е от кмета Радослав Ревански
Правят най-големия планински зелен, климатичен и здравно-рекреативен туристически хъб "Три планини".
Решаването на проблема с безводието е приоритет № 1 за ДПС-Ново начало, казва Радослав Ревански, кмет на Белица, зам.-председател на НСОРБ и зам.-пред...
КПК е бухалка на ПП, каза Радослав Ревански
Протест на ДПС-Ново начало пред КПК
Това е начало на нова страница, всички застават зад лидера Пеевски, заяви зам. председателят Ревански
Асфалтирането на пътя, водоснабдяването са от решаващо значение
Какво по-хубаво от това да живеем в разбирателство, в мир със себе си и с околните, заяви кметът на Белица
Чакъров и Доган са сбор от отцепници, каза кметът на Белица