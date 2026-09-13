Кметовете от "Толерантност" обсъдиха контрола на цените с ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО

Задачата, която ни е поставил нашият лидер г-н Делян Пеевски е да работим, така че да отговорим на доверието, което са ни дали хората, напомниха народ...