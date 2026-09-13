Всичко за Радослав Ревански

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Радослав Ревански: Г-н Делян Пеевски си държи на думата и на хората и затова всички го обичаме

Радослав Ревански: Г-н Делян Пеевски си държи на думата и на хората и затова всички го обичаме

Решаването на проблема с безводието е приоритет № 1 за ДПС-Ново начало, казва Радослав Ревански, кмет на Белица, зам.-председател на НСОРБ и зам.-пред...

10 октомври | 12:31
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