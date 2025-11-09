Спектакалът Чудесата! Читалището в Белица пази 140 г. българския дух

Читалище „Георги Тодоров – 1885“ в Белица, което тази година отпразнува юбилей – 140 години, както и кметът на Белица Радослав Ревански, за когото развитието на този възрожденски център на знанието е кауза, заслужено получиха наградата „Памет“ по време на спектакъла – церемония „България – страна на Чудесата“. Отличието на Мая Падарева, секретар на читалището, връчи зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев.

В днешния ден искам да си пожелаем само едно – духът на българските будители никога да не излиза от българските семейства. Българският дух на будителите трябва да бъде част от възпитанието, отглеждането и израстването на българските мъже и жени в едно справедливо общество, каза Стойнев.

Благодаря на г-жа Бозукова за усилията, които през тези 15 години полага и ще продължава да полага, за да съхрани „Чудесата на България“. Още по-доволен съм, че на мен се падна честта да връча награда, свързана с българско читалище, защото те са една уникална българска институция, която няма аналог никъде по света, продължи зам.-председателят на парламента. През годините това прекрасно читалище в Белица, както и други читалища в страната, запазиха духа, родолюбието, смелостта и духовността на българския народ. Пожелавам на всички кметове да се грижат за читалищата и съм убеден, че можем да възродим това, което те направиха през годините, така че да стане още по-достъпно и интересно за новото поколение, категоричен бе Драгомир Стойнев.

Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ в Белица вече 140 години е неизменна част от културния и духовен живот на Община Белица. То не е просто сграда – то е живото сърце на общността – люлката, в която прадедите ни искрено са вярвали, че знанието и изкуството са ключ към свободата и достойнството на човека.

От 2015 година най-важната и основна подкрепа при кандидатстване и реализиране на инфраструктурните проекти са осъществявани с моралната и финансова подкрепа на кмета на Община Белица Радослав Ревански.

