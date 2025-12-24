Уникално откритие в Магурата. Променя историята

В сърцето на Белоградчишкия край, в мистичната пещера Магура, археолозите направиха находка, която пренаписва страниците на европейската праистория. При тазгодишните разкопки бяха открити фрагменти от тъкан, съхранили се в недрата на пещерата цели пет хилядолетия.

Тъкан от началото на бронзовата епоха

Научният ръководител на проучванията д-р Ваня Ставрева уточнява, че находката е датирана чрез радиовъглероден анализ на въглени от същия археологически пласт – между 3300 и 3000 г. пр. Хр. или 5000 години от днешна дата. Това е времето на ранната бронзова епоха, когато човечеството прави първите си стъпки към организирани общества и сложни технологии. Лабораторните изследвания показват, че тъканта е изработена от коноп, използван редом с вълна и лен – доказателство за богатството на суровини и умения в онзи период.

Рядкост в световен мащаб

„Не твърдя, че находката е единствена, но със сигурност е изключително рядка“, подчертава д-р Ставрева. Подобни текстилни останки са познати единствено от Деветашката пещера. Досега за праисторическото производство на платове се съди основно по прешлени за вретено и тежести за стан. Откритите фрагменти в Магурата дават нова перспектива – те са живо свидетелство за уменията и ежедневието на хората преди пет хилядолетия.

Пещерата като музей на времето

Специфичният микроклимат на Магура – постоянна температура и висока влажност – е съхранил органични материали, които рядко оцеляват другаде. Наред с текстила, археолозите откриха керамично гърне, костни артефакти и други предмети, които ще бъдат показани през февруари в Националния археологически институт с музей. За първи път пещерата ще участва с артефакти в национална изложба.

От научно откритие към туристически магнит

Кметът на Белоградчик Боян Минков подчертава, че Магура е богатство не само за България, но и за света. „Подобни находки са рядкост в глобален мащаб и доказват изключителната стойност на пещерата“, заяви той. Според него откритието ще даде нов тласък на популяризацията на Магурата, която досега остава в сянката на по-известни европейски обекти.

