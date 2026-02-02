След пантерата в Шумен! Изумително създание в наша пещера

Рядък вид прилеп от вида Бехщайнов нощник обитава пещера Бисерна в Шуменското плато. Той е забелязан при зимен мониторинг на пещеролюбиви прилепи, съобщи Ирина Павлова, гл. експерт в Дирекцията на Природен парк (ДПП) "Шуменско плато", предаде кореспондентът на БТА в Шумен Антоний Димов.

Проучването е по проект между Националния природонаучен музей към БАН и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски", финансиран от Фонд „Научни изследвания". В пещерата са влезли научни работници, студенти и представители на ДПП „Шуменско плато" при стриктно спазване на всички изисквания за опазване на защитената територия и с минимално обезпокояване на прилепните колонии. По време на наблюдението колониите се заснемат, за да се направи преброяване и се набират проби. След това прилепите се връщат обратно в местообитанието, казаха от Природния парк „Шуменско плато".

Видът Бехщайнов нощник обитава предимно чисти букови гори и рядко се среща в пещери, тъй като обича да живее в хралупи. В пещера Бисерна при предходни проучвания са установени 14 вида прилепи. Данните за числеността и видовете към момента ще бъдат оповестени след като бъдат анализирани и обобщени, добави Павлова.

През зимните месеци пещера Бисерна не приема посетители, тъй като прилепите изпадат в състояние на хибернация и са изключително уязвими. Всички видове, които са установени в Природен парк „Шуменско плато", са защитени от Закона за биологичното разнообразие, допълни главният експерт в ДПП „Шуменско плато".

Кметът на община Шумен Христо Христов декларира през 2025 г. в писмо до председателя на Управителния съвет на Българския туристически съюз (БТС) подкрепа за включване на пещерата Бисерна в списъка на 100-те Национални туристически обекта. Разходката е дълга около 800 метра в едната посока. Пещерата е благоустроена по проект от Оперативната програма "Околна среда", а основната цел е ползването ѝ за научни цели, като редът за достъп е съобразен с опазването на прилепите. Те са защитен вид според Закона за биологичното разнообразие.

