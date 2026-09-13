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Ебола тръгнала от прилеп

Ебола тръгнала от прилеп

Сегашната епидемия от ебола е тръгнала от заразено месо от прилеп, ловуван като дивеч в Африка, пише британският в. "Индипендънт". През декември 2013...

20 октомври | 20:15
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