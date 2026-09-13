Манастир, кацнал върху скалите: Легендата за иконата, която сменяла мястото си
Зързенският манастир впечатлява с история и невероятна гледка
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Зързенският манастир впечатлява с история и невероятна гледка
Живее в чисти букови гори, изключително рядко се среща в пещерите
При предходни проучвания са установени 14 вида прилепи
Дъщерята на рок легендата пусна специален клип
Край! Скопие се произнесе за къщата на Талев. Домът на големия български писател в Прилеп, който се руши, не е част от защитеното културно наследство...
Установено е, че убийството е осъществено с нож
Седем от роднините на прегазеното дете бяха арестувани и вероятно ще бъдат обвинени в убийство
Затворен е пътят, заподозрените са откарани в РУ-Сунгурларе, каза Чани Стойчев
Откриха неизвестен вид прилеп
Астролозите съветват да се внимава в този ден
Пострадалият умрял от енцефалит
Сегашната епидемия от ебола е тръгнала от заразено месо от прилеп, ловуван като дивеч в Африка, пише британският в. "Индипендънт". През декември 2013...
Лондон. Здравното министерство на Гвинея наложи временна забрана върху консумацията на прилепи заради разпространението на смъртоносния вирус ебола, с...