И внукът на Ози Озбърн отхапа главата на прилеп /ВИДЕО/

Внукът на Ози Озбърн събра очите на всички като на Хелоуин отхапа главата на прилеп - също като дядо си. Дъщерята на рок звездата Кели Озбърн сподели видео в TikTok, на което 2-годишният ѝ син Сидни е облечен с блуза с дълъг ръкав със скелет и панталони в същия стил. Обут с червени каубойски ботуши, Сидни държи в ръцете си плюшен прилеп, който хапе по главата. Той я откъсва, пуска главата в ръцете си, усмихва се и се смее. "Научих се от най-великия татко!", написа Кели под видеото, позовавайки се на скандалния момент от концерта на баща си през 1982 г., когато той откъсна главата на жив прилеп на сцената. На заден план във видеото звучи известната песен на Ози "Crazy Train".

Почти три години преди семейството му да обяви смъртта му на 76-годишна възраст на 22 юли, рок звездата от Black Sabbath се върна към историята с прилепа по време на интервю за "PEOPLE". "Знам, че когато накрая напусна този свят, ще кажат: "А, човекът, който отхапа главата на прилепа – днес се присъедини към прилепите", каза Ози. "Искам да кажа, че съм постигнал доста в живота си, но хората само ме питат: "Ози, какъв е вкусът на прилепите? Беше ли мъртъв?" Но ще ви каж

а нещо – когато ми направиха ваксина против бяс, не се усмихвах."

